L'accordo prevede la creazione di nuovi impianti di produzione e distribuzione del biometano

Il Gruppo A2A ha firmato un protocollo d'intesa con Coldiretti, Bonifiche Ferraresi, Snam e GSE, Gestore dei servizi energetici, finalizzato al recupero del biometano e al suo utilizzo come risorsa green nel settore dei trasporti. In un'ottica di sviluppo sostenibile, economia circolare e decarbonizzazione, valorizzando gli scarti derivati dall'agricoltura e dagli allevamenti, l'accordo prevede la creazione di nuovi impianti di produzione e distribuzione del biometano al fine di promuoverne la diffusione e l'impiego.



Il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, di regolazione e sostegno del biometano, si inserisce nel percorso di raggiungimento degli obiettivi italiani ed europei di impiego di fonti rinnovabili che Commissione, Consiglio e Parlamento hanno fissato per il 2030 nel 32%. Tali obiettivi fanno parte del pacchetto di direttive Clean Energy for All European che prevede anche obiettivi obbligatori di utilizzo di biocombustibili avanzati nel settore degli autotrasporti, tra cui il biometano.



“Siamo determinati a dare il nostro contributo a questa importante iniziativa, perfettamente in linea con la strategia del Gruppo A2A di realizzare progetti concreti ed efficaci nello sviluppo dell'economia circolare, di cui il biometano è uno dei tasselli chiave' - ha dichiarato Valerio Camerano, Amministratore Delegato del Gruppo - A2A Ambiente ha tra le varie iniziative già nel piano la realizzazione di 4 impianti che utilizzano la 'frazione umida' per produrre fino a 20 milioni di mc di biometano all'anno tramite processi di fermentazione anaerobica. Il Gruppo è inoltre impegnato nello sviluppo della propria flotta di automezzi a metano che potrebbero utilizzare proprio il biometano recuperato".