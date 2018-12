Sull'impianto di trattamento rifiuti di Bioecologia a Chiusi (Siena) saranno investiti fino a 6 milioni di euro

Il gruppo Acea ha rilevato l'impianto di trattamento rifiuti di Bioecologia a Chiusi (Siena), sul quale investirà fino a 6 milioni di euro. Lo rende noto la stessa Acea. L'acquisizione, spiega una nota, è stata sancita nel corso di un incontro avvenuto nella città toscana alla presenza, tra gli altri, del sindaco della città Juri Bettolini, del direttore dell'area ambiente di Acea Giovanni Vivarelli. L'utility romana, oltre a confermare i livelli occupazionali esistenti in Bioecologia, fino a ora gestita da Siena Ambiente, investirà fino a 6 milioni di euro per adeguare l'impianto esistente e le strutture ormai obsolete alle ultime tecnologie.



L'impianto è utilizzato per la depurazione e la gestione di rifiuti liquidi, percolati non pericolosi e rifiuti biologici. "Questo è il primo atto di un progetto di sviluppo e di economia circolare - ha affermato Vivarelli - che vedrà Acea investire importanti risorse in tecnologie e processi, in ottica di contemperare al meglio le attività legate al trattamento dei rifiuti con la sostenibilità ambientale. Seguiremo in maniera puntuale le indicazioni dell'Amministrazione affinché ogni problematica attuale e già segnalataci, venga risolta velocemente. L'ammodernamento tecnologico dell'impianto esistente di Chiusi, unitamente al mantenimento delle attuali posizioni lavorative, rappresenta per noi assoluta priorità".