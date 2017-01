Il nuovo soggetto, che dovrà essere approvato dai rispettivi consigli comunali a marzo, avrà 2.250 dipendenti e un fatturato da un miliardo

Aim Vicenza e Agsm Verona si uniscono per creare in Veneto una nuova realtà industriale, con un fatturato di 1 miliardo e 100 milioni di euro e 2.250 dipendenti. Un accordo che impegna le parti a definire un percorso di aggregazione da sottoporre ai rispettivi consigli comunali nel mese di marzo è stato firmato dal sindaco di Vicenza Achille Variati, dal collega di Verona Flavio Tosi, dall'amministratore unico di Aim Paolo Colla e dal presidente di Agsm Fabio Venturi.

Le aree di business nelle quali i due gruppi operano su tutto il territorio nazionale sono la vendita di energia, il ciclo integrato dei rifiuti, la produzione e distribuzione di energia e calore, i servizi alle amministrazioni comunali. In base alla dimensione calcolata sul valore della produzione, la nuova entità si potrà collocare nelle prime posizioni tra le grandi multiutility nazionali e presenterà una struttura patrimoniale e finanziaria solida ed equilibrata.

“Oggi - ha detto il sindaco di Vicenza Achille Variati - annunciamo un'operazione che va nella direzione del bene comune. Aim e Agsm, su input delle rispettive proprietà, cioè i Comuni di Vicenza e Verona, hanno intrapreso un percorso che intende dar vita a un importante polo, capace di affrontare con un forte piano industriale le scommesse future fatte di investimenti, tecnologie e sviluppo anche oltre il panorama regionale. Le nostre aziende sono molto simili nell'organizzazione dei servizi e nel fortissimo radicamento nel territorio. L'obiettivo è fortificare ulteriormente entrambe in termini di servizi, qualità e tariffe”. Per il sindaco veronese Flavio Tosi “è evidente il vantaggio di sistema generato da questa operazione, che punta a ulteriori aggregazioni nel tempo e intende mantenere il controllo pubblico anche in futuro”.