Accordo per partecipare insieme alla gara d'ambito che assegnerà a un unico concessionario la distribuzione del gas in 41 Comuni del territorio a nord est di Milano

COGESER spa, società del Gruppo COGESER, e Unareti, società unica per i servizi a rete del Gruppo A2A, hanno firmato, presso la sede del Gruppo Cogeser, un accordo quadro per partecipare come ATI (associazione temporanea di imprese) alla Gara d'ambito dell'Atem 4, l'ambito territoriale che raccoglie 41 Comuni, tra cui i 29 della Martesana.



Alla firma, per le due società, l'Amministratore Unico di COGESER S.p.A, Paolo Sabbioni, ed Enzo Gerosa, Presidente e Amministratore Delegato di Unareti. La Gara d'ambito assegnerà a un unico concessionario la distribuzione del gas nell'Atem 4.



Con l'accordo siglato COGESER e Unareti stabiliscono di partecipare alla gara dell'Atem 4 come ATI (Associazione temporanea d'imprese). L'ATI consente di “unire le forze” sia in termini di dimensioni della rete di distribuzione e di competenze sia dal punto di vista della capacità di effettuare investimenti. L'accordo delinea anche il futuro dell'ATI in caso di vittoria della gara: per distribuire il gas nell'Atem 4 nascerà una Newco, una nuova società partecipata da COGESER e Unareti tramite una governance che garantirà equilibrio e pari dignità tra i soci.





“Dopo l’aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas nell’ambito territoriale di Milano 1, prima gara d’ambito arrivata a compimento in Italia e la seconda più grande in assoluto (dopo l’ATEM di Roma 1) - ha detto Francesco Buresti, Direttore della Business Unit Reti e Calore del Gruppo A2A - sperimentiamo una nuova modalità di partecipazione alle gare basata sulla collaborazione con operatori qualificati e focalizzati sul territorio, riproponendo così gli elementi di successo del modello del Gruppo A2A per le partnership industriali”.



“La firma di oggi - è il commento di Paolo Sabbioni, Amministratore Unico di Cogeser S.p.A. - ci consente di guardare con serenità al futuro disegnato a partire dal Decreto Letta. Unendo l'ampiezza della nostra rete di distribuzione a quella di Una reti, nonché congiungendo le capacità progettuali e di investimento, possiamo affrontare la gara d'ambito con significative potenzialità di aggiudicarcela”.”Per quanto riguarda la territorialità, in caso di creazione di una Newco, questa avrà sede in uno dei Comuni soci di Cogeser e avrà una denominazione evocativa del radicamento territoriale. Il nome ipotizzato è infatti Martesana Gas”.