Entro la fine di giugno la commissione produrrà i primi risultati; poi si potrà procedere con la mappatura e le bonifiche. In circolazione ancora 32 milioni di tonnellate di materiale

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha annunciato di aver dato vita ad un gruppo di lavoro sull’amianto, che sarà guidato da Raffaele Guariniello. La questione dello smaltimento dall’eternit continua a essere un problema nel nostro Paese, dove persistono grandi difficoltà nella realizzazione di nuovi impianti a causa della fortissima ostilità della popolazione. Così siamo costretti ad esportarlo in Germania o, come accade spesso, ad abbandonarlo dove capita, magari lungo i fossi accanto alle carreggiate.



"Guariniello è il procuratore di Torino che ha istruito e seguito il processo Eternit - ha detto il Ministro - ma è anche molto di più: è l'uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro l'amianto e contro i crimini ambientali". "Inizieremo subito: entro la fine di giugno la commissione produrrà i primi risultati - spiega Costa - Dobbiamo assolutamente procedere con la mappatura e le bonifiche: ci sono 32 milioni di tonnellate di amianto ancora in circolazione in Italia, e l'unico modo per interrompere la catena di vittime è eliminare l'esposizione".