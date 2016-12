I medici si riuniranno a congresso nelle prossime settimane a Verona: fra i temi, l’inquinamento dell’aria. Il Cesfar protesta: “Misure inadeguate contro lo smog”

Il dodicesimo Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano redatto dall'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), reso noto pochi giorni fa, ha confermato il problema della qualità dell'aria. Su base statistica, e secondo i modelli d’analisi adottate, si può stimare che l’inquinamento dell’aria produca come effetto 90mila morti l’anno in tutta Italia. In testa non solamente la Val Padana ma anche Napoli, Terni, Frosinone. Tra poche settimane a Verona si svolgerà il congresso specialistico di pneumologia con la più lunga tradizione in Italia, il XX Congresso “Asma Bronchiale e Bpco: nuovi obiettivi, nuovi rimedi, nuove strategie” è in programma dal 18-20 gennaio 2017 al Centro Congressi Hotel Leopardi.

“I limiti irraggiungibili” - "La cosa drammatica - sottolinea Roberto Dal Negro, responsabile Cesfar, Centro nazionale studi di farmacoeconomia e farmacoepidemiologia respiratoria con sede a Verona - è che nel nostro Paese, per quanto attiene alle Pm10, anche rispettare il limite previsto dalla legislazione vigente (non più di 35 superamenti in un anno) è tuttora un traguardo irraggiungibile su tutto il territorio nazionale”.

Le misure, a parere del medico, si limitano a provvedimenti emergenziali ed estemporanei, “di rilevanza tale che spesso sfiorano il grottesco a livello locale".

La formazione delle polveri fini ha cambiato origine. Una volta erano soprattutto la combustione di petrolio e carbone, il traffico, l’industria, gli impianti di riscaldamento a gasolio; oggi con le nuove tecnologie per i motori e con il passaggio al metano sono emerse altre fonti prima nascoste dietro i grandi emettitori: i maggiori produttori di Pm10 sono l’agricoltura e la combustione di legna e pellet nelle stufe. Aggiunge il professor Dal Negro: “È sotto gli occhi di tutti la realtà del trasporto merci, di fatto quasi esclusivamente su gomma e con direttrici stradali e autostradali iperaffollate e ingolfate”.