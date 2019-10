Il sottosegretario all’Ambiente risponde a un'interrogazione "sul possibile ripristino del metodo a scaloni per valutare la qualità degli imballaggi”

"Nel nuovo accordo Anci-Conai verranno rafforzati i principi basilari contenuti nel testo vigente e verranno introdotti criteri nuovi, finalizzati ad adeguare il meccanismo di determinazione dei corrispettivi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi; a valorizzare i modelli locali di gestione particolarmente efficaci ed efficienti, al fine di individuare sistemi replicabili sull'intero territorio nazionale; nonché a rafforzare la trasparenza e la tracciabilità dei flussi di rifiuti di imballaggio, anche verificando il bilancio in materia in ingresso e in uscita degli impianti". A dirlo è stato il sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut rispondendo, in commissione alla Camera, a un'interrogazione M5s a prima firma Alberto Zolezzi.

L'interrogazione verteva in particolare "sul possibile ripristino del metodo a scaloni per valutare la qualità degli imballaggi in luogo dell’attuale metodo progressivo lineare. La nostra preoccupazione è che l’abbandono di quest’ultima metodologia, in uso dal 2014 proprio in sostituzione di quella a scaloni, finisca per rappresentare il ritorno a un passato in cui il sistema ha disincentivato la raccolta virtuosa. Su questo punto aspettiamo ulteriori chiarimenti del governo: classificare imballaggi con il 5% di impurità in maniera analoga a quelli con il 15% potrebbe portare a una complessiva riduzione della qualità dei rifiuti differenziati, rendendo meno redditizio ed appetibile il loro avvio al riciclo.

Morassut ha risposto che è "basilare incoraggiare la raccolta differenziata, organizzandola, ove possibile, mediante un sistema di raccolta porta a porta". Il nuovo accordo Anci-Conai "sarà, inoltre, finalizzato a migliorare la modulazione del contributo ambientale in funzione delle caratteristiche di riclabilità dell'imballaggio stesso. In questo senso - ha proseguito il sottosegretario - è stato diversificato il contributo ambientale degli imballaggi in plastica con la finalità di incentivare l'uso degli imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributo all'impatto ambientale delle fasi di fine vita. Sono state, peraltro, introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all'interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi". "Altra rilevante questione - ha concluso Morassut - è quella relativa alle analisi merceologiche, che attualmente sono effettuate da soggetti selezionati e retribuiti dal Conai. Per tale ragione, si stanno valutando misure atte a garantire la terzietà del soggetto chiamato a svolgere dette analisi".