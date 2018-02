La plastica usata, soprattutto per le bottiglie, è vicino al 50%. Lo dice il presidente di Corepla Antonello Ciotti

Il recupero e il riciclo del Pet, la plastica usata soprattutto per le bottiglie, a livello Ue è vicino al 60%, cioè più del target europeo del 55% entro il 2030 di riciclo di imballaggi in plastica. Lo ha detto Antonello Ciotti, presidente dell'associazione di categoria europea dei produttori di Pet (Cpme) e del Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica (CoRePla), rispondendo ad Ansa sulle nuove iniziative Ue per ridurre la dispersione dei rifiuti in plastica.



"Per quanto riguarda l'Italia - prosegue Ciotti - non solo siamo all'avanguardia tecnologica nel riciclo, ma siamo un modello da seguire, perché CoRePla acquista materie plastiche dai comuni italiani che fanno la differenziata per 280 milioni l'anno. I più virtuosi hanno entrate dalla raccolta differenziata della plastica tali da coprire parte dei costi della differenziata totale".