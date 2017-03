A Milano e Roma dalla partnership tra la società Urban Vision e Anemotech un’iniziativa concreta per ridurre l’inquinamento dell’aria

Una campagna di maxi affissioni concepita per indurre i cittadini a riflettere sul problema dell’inquinamento urbano e gli investitori sull’importanza di favorire una “buona” comunicazione a beneficio del territorio. Questo il senso delle tre installazioni realizzate tra Roma (Palazzo della Cancelleria Papale e Piazza del Parlamento) e Milano (Palazzo Generali in viale Liberazione), che da qualche giorno è anche on air sul led di Urban Vision in Leicester Square a Londra, una campagna ad hoc per il mercato UK.

Il supporto delle affezione usa la tecnologia ambientale The Breath®, uno speciale tessuto multistrato che, installato su ponteggi, cantieri di restauro o lavori di riqualificazione urbana, sfrutta il naturale ricircolo dell’aria per assorbire, trattenere e disgregare le molecole inquinanti, riducendo così in modo significativo la concentrazione di veleni nell’atmosfera. Il prodotto è stato sviluppato da Anemotech in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche.

Nelle due maggiori città italiane, secondo le proiezioni effettuate dall’Università Politecnica delle Marche, emerge che l’applicazione di The Breath® sui 31.400 mq complessivi di spazi out of home di Urban Vision avrà un impatto sull’inquinamento dell’aria paragonabile all’annullamento delle emissioni di 13.902.700 autoveicoli in un anno.

A Roma, considerando una superficie di 18.700 mq di tessuto The Breath®, la capacità annua di abbattimento degli inquinanti è pari al biossido di azoto emesso da circa 2.131.800 auto diesel e ai COV prodotti da circa 5.329.400 auto a benzina. Per fare un esempio immediato, sarebbe come togliere ogni giorno dalla strada 20.442 dei circa 160.000 autoveicoli che circolano quotidianamente sul GRA.

A Milano, l’applicazione di 12.700 mq di tessuto The Breath® potrà abbattere l’inquinamento annuo da biossido d’azoto generato da oltre 1,8 milioni di vetture diesel e quello da COV di 4,6 milioni di vetture a benzina. In altri termini, sarebbe come annullare ogni giorno le emissioni inquinanti di 17.649 dei circa 94.000 veicoli che transitano in Area C.