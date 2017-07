Il Piano di Acea, che coinvolge 2800 fontanelle, prevede anche la parallela opera di riparazione della rete esistente

Sono una trentina le fontanelle, i cosiddetti 'nasoni', che si stanno chiudendo ogni giorno a Roma. Un provvedimento assunto per contrastare gli effetti della siccità e ridurre i prelievi dal Lago di Bracciano. Come comunicato nei giorni scorsi da Acea alla sindaca Virginia Raggi, solo ottantacinque delle circa 2800 fontanelle presenti sul territorio romano, però, resteranno escluse dal piano.

Il Piano di Acea prevede anche la parallela opera di riparazione della rete esistente. Ogni 2 o 3 giorni sarà effettuato un 'check' per controllare i benefici della chiusura dei nasoni e delle riparazioni effettuate in modo da valutare le successive eventuali chiusure o riaperture delle fontanelle.

"Restano certamente escluse dalla chiusura" si legge in una lettera inviata dal presidente della società, Paolo Saccani, alla sindaca Virginia Raggi “tutte le fontanelle pubbliche utilizzate dall'Asl e dalla scrivente società per i campionamenti necessari al controllo della potabilità dell'acqua erogata, nonché altre fontanelle in numero compatibile con l'obiettivo di una drastica riduzione delle portate erogate, che l'Amministrazione comunale vorrà eventualmente segnalarci. Siamo perfettamente consapevoli- continua la missiva- dei disagi che tale nostra iniziativa può provocare, giustificata come detto dall'eccezionale stato di siccità, e nel confidare nella Sua comprensione e in quella dei cittadini romani”.