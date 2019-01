I dati emergono da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su cifre del registro delle imprese: +23% in cinque anni, +3% in un anno

In Lombardia 17mila imprese, 129mila addetti e 5 miliardi di fatturato; in Italia 79mila imprese, 517mila addetti e 17 miliardi di fatturato. E ancora, nelle sola Milano, 7mila imprese che, tra biciclette, pulizia degli edifici e cura del paesaggio, si dedicano all’ambiente. Sono alcuni dei numeri dell'elaborazione condotta da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese degli anni 2018, 2017 e 2013.

Ovunque il settore è in crescita: a Milano +3,2% in un anno e + 23% in cinque, in Lombardia +2,9% e + 20,4%, a livello nazionale +1,9% e +13,3%. Il 22%, ovvero un’impresa su cinque di quelle esistenti in questo settore a livello nazionale, si trova in Lombardia. Gli addetti sono 74mila a Milano e 129mila a livello regionale, su un totale nazionale di 517mila: dunque, un terzo circa si concentra nella regione. Anche il fatturato meneghino, pari a 2 miliardi - 5 quelli lombardi, 17 quelli nazionali - è per quasi un terzo lombardo. Da sottolineare anche le 8 milaimprese cittadine legate alla mobilità con auto e al car sharing, tra vendita di veicoli meno inquinanti e noleggio di vetture: un settore che cresce del 4,5% in un anno e del 18,9% in cinque anni. Positivo anche il dato regionale, con 15mila imprese nella nuova mobilità, + 5,5% e + 25%.



Per Massimo Dal Checco, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e amministratore unico di Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria, "c'è un boom nei settori che favoriscono una mobilità alternativa, in particolare quella elettrica, con effetti positivi per la riduzione dello smog. Milano traina a livello nazionale per le 7mila imprese coinvolte in questi settori e vede una forte crescita, con +22% in cinque anni. La Camera di commercio è impegnata direttamente in questo mercato crescente, con la rilevazione dei prezzi delle colonnine di ricarica elettriche iniziata lo scorso anno".



Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria, partner di Enterprise Europe Network, è l'Azienda partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che svolge attività di ricerca applicata, consulenza tecnico-scientifica e testing industriale, occupandosi di promozione sul territorio e fornendo servizi nell'ambito della progettazione europea e dei finanziamenti all'innovazione, con una attenzione particolare alle PMI. Si avvale di 14 laboratori scientifici e circa 100 esperti. Innovhub SSI partecipa direttamente a numerosi progetti di R&D (impieghi avanzati di biomasse, utilizzo di materie prime alternative per la produzione di energia, imballaggi, biomateriali per applicazioni mediche, tecnologie per combustibili, etc.).