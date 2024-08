Giovedì 29 agosto e giovedì 19 settembre doppio appuntamento con gli Aperitivi al Museo di Storia Naturale. Ingresso gratuito con prenotazione

Non solo cinema, con l’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che scatterà il prossimo 7 settembre. In questo scorcio d’estate, Venezia si anima anche con gli ultimi due appuntamenti con gli Aperitivi al Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue. Occasioni per vivere, una volta di più, il museo: tra gli storici spazi del Fontego dei Turchi e la straordinaria collezione, saranno momenti per rendere la scienza e il suo linguaggio più accessibile a tutti. Obiettivo: promuovere il dialogo tra esperti e pubblico, incoraggiando partecipazione e responsabilità verso le sfide ambientali e ispirare il rispetto e la cura del pianeta, anche attraverso la scoperta delle meravigliose creature che lo abitano grazie a visioni inedite sui bestiari fantastici di Marco Polo.



Le due serate

Si comincia giovedì 29 agosto, alle 18.30, con la presentazione del libro “Meravigliose creature. La diversità della vita come non la conosciamo”

con Stefano Mazzotti (autore) e Luca Mizzan (Museo di Storia Naturale di Venezia). Un’occasione per “partire” per un viaggio incomparabile, alla volta di luoghi di inimmaginabile ricchezza: dalla Papua Nuova Guinea al Borneo, dall’Himalaya al Mekong, dallo Sri Lanka al Madagascar, fino alle montagne della Tanzania. Pagina dopo pagina incontreremo una collezione infinita di specie che abitano la Terra.

Ultima serata, giovedì 19 settembre, sempre alle 18.30: “Il bestiario di Marco Polo”, con Mauro Bon (Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue) e Riccardo Bon (Muve Education). Nell’anno del grande esploratore veneziano l’incontro approfondisce alcuni aspetti storico-naturalistici inerenti l’itinerario del viaggiatore. Un racconto che è anche oggetto della proposta multisensoriale curata da Muve Education per la mostra “I mondi di Marco Polo” in corso al Palazzo Ducale.

La partecipazione agli eventi è gratuita previa prenotazione qui (https://www.ticketlandia.com/m/muve/...).