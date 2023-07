Secondo il Ministro delle Miniere olandese Hans Vijlbrief, il giacimento, la cui chiusura è prevista per il 1° ottobre, potrebbe essere fra le cause di alcuni terremoti

I Paesi Bassi hanno di deciso di fermare definitivamente, a partire da ottobre, l'estrazione di gas nella provincia di Groninga, dove si trova il maggior giacimento d'Europa. La regione è infatti regolarmente colpita da attività sismica legata all'estrazione. Lo ha annunciato il segretario di Stato con delega alle miniere, Hans Vijlbrief, citato dall'agenzia di stampa Anp.

La questione sismica

Secondo il ministro olandese delle Miniere Hans Vijlbrief, i giacimenti, la cui chiusura è prevista per il 1° ottobre, rimarranno in funzione per un altro anno, nel caso in cui il Paese si trovi in difficoltà dal punto di vista energetico a causa di un inverno eccezionalmente freddo, ha dichiarato Vijlbrief.

All’inizio di quest’anno, Vijlbrief ha dichiarato che l’idea di continuare a produrre gas da Groninga è “politicamente del tutto impraticabile”, prima di aggiungere che potrebbe aumentare anche la possibilità di terremoti.

Il Paese ha deciso di eliminare gradualmente l’estrazione di gas nella provincia un paio di anni fa anche a causa di terremoti che si pensava fossero associati all’estrazione di gas naturale. La provincia ha registrato infatti più di mille terremoti negli ultimi due decenni, che alcuni hanno attribuito alle attività minerarie, ma l’aumento dei prezzi del gas, in seguito alla crisi energetica degli ultimi due inverni, ha fatto pensare che la provincia potesse mantenere i giacimenti operativi ancora per un po’ di tempo.

Era un buon affare

Dal punto di vista economico era un buon affare: il governo ha incassato nel tempo l’equivalente di 360 miliardi di euro dai proventi del gas. Altri 66 miliardi di euro sono andati alle compagnie petrolifere e del gas, Shell ed Exxon. Nel 2013 è stato comunicato a Shell ed Exxon che dovevano iniziare a ridurre la produzione e prepararsi a chiudere completamente il giacimento. Groninga, nel nord dei Paesi Bassi, ha pompato gas per più di mezzo secolo e ha fornito gas al 98% della popolazione olandese a partire dal 2019.