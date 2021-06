In dicembre Engine No. 1 aveva chiesto a Exxon di presentare un piano migliore per combattere i cambiamenti climatici. E ora ha avuto l’appoggio di alcuni grandi fondi, tra cui BlackRock

Un investitore attivista, che detiene una quota dello 0,2% di Exxon, ha conquistato almeno due posti nel consiglio di amministrazione del colosso petrolifero, segnalando il peso del cambiamento climatico nelle scelte future per gli investitori.



Pochi investimenti nelle rinnovabili

Engine No. 1, semi-sconosciuta hedge found che già in dicembre aveva chiesto a Exxon di presentare un piano migliore per combattere i cambiamenti climatici, incassa così un'importante vittoria, a dimostrazione del fatto che gli investitori istituzionali sono ormai pronti a forzare la mano alle compagnie petrolifere perché affrontino il nodo del clima. Da anni il colosso petrolifero statunitense è al centro di polemiche in tutto il mondo per la scarsità degli investimenti effettuati sulle rinnovabili: uno impegno esiguo, che nel 2020 è costato alla società 22 miliardi di dollari. Perdite causate dal crollo del prezzo del petrolio innescato dalla pandemia di Covid-19. L’ingresso nel cda dei candidati di Engine No.1, con il compito esplicito di imporre una svolta alla gestione della società, conferma il tramonto di un’era ancorata unicamente alle fonti fossili.



Il ruolo di Black Rock

Il fondo attivista ha attirato l’interesse di molti azionisti istituzionali, che guardano all’energia pulita come metodo per migliorare le prestazioni finanziarie, ed è riuscito a far eleggere i propri uomini nonostante sia in possesso di “soli” 50 milioni di dollari di azioni di azioni Exxon, società che ha una capitalizzazione di quasi 250 miliardi di dollari. A consentire l’elezione dei candidati di Engine No.1 è stato il voto favorevole di BlackRock, secondo maggiore azionista di Exxon dietro Vanguard, che si è unito ai dissidenti e ha sostenuto tre dei quattro candidati del fondo, lanciando parallelamente un chiaro messaggio all’amministratore delegato Darren Woods, che è stato rieletto, ma che ha personalmente condotto una campagna contro Engine No.1, insistendo sulla necessità di portare avanti una politica tradizionale a tutto oil.