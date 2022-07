Lo rilevano gli analisti di McCloskey, che questa settimana hanno rivisto nettamente al rialzo le loro previsioni per il 2022

Le importazioni di carbone europee vedranno una crescita a due cifre sia nel 2022 ma anche il prossimo anno, poiché gli operatori elettrici cercano di aumentare la generazione da carbone, per fronteggiare le conseguenze del conflitto russo-ucraino. Lo rilevano gli analisti di McCloskey, che questa settimana hanno rivisto nettamente al rialzo le loro previsioni per il 2022 per le importazioni europee via mare.



I numeri

Stando alle stime gli esperti parlano di 103,5 milioni di tonnellate, dagli 85,5 milioni previsti a metà febbraio, prima dell'inizio del conflitto. La nuova previsione segnerebbe un aumento del 13%, rispetto ai 91,9 milioni di tonnellate dello scorso anno. Per il 2023, le importazioni europee dovrebbero aumentare ulteriormente, attestandosi a 114,0 milioni di tonnellate, con un aumento del 10% e al livello più alto dal 2018. L'aumento sarà guidato dal settore energetico, poiché i governi si rivolgono nuovamente alla generazione elettrica a carbone, per supportare i deficit nel gas.



Le previsioni per l’Italia

Germania, Italia, Paesi Bassi e altre nazioni europee hanno messo in atto misure di emergenza per ripristinare o prolungare la vita delle centrali elettriche a carbone, allo scopo di colmare le lacune nella produzione di gas a seguito dei tagli delle forniture russe.

In particolare, l'Italia nel 2022 dovrebbe importare 9,2 milioni di tonnellate di carbone, in aumento rispetto alla previsione di febbraio di 5,3 milioni e alle previsioni del 2021 di 7,0 milioni di tonnellate. Per i prossimi tre anni, le importazioni dovrebbero attestarsi attorno agli 11,0 milioni di tonnellate l’anno.