La vendita da 5 miliardi di dollari consentirà al colosso petrolifero britannico di completare in anticipo di un anno il suo programma di cessione di asset

Il gruppo petrolifero BP ha annunciato la vendita delle sue attività petrolchimiche al gruppo industriale britannico Ineos per 5 miliardi di dollari, al fine di rafforzare le sue finanze appesantite dalla crisi della pandemia da coronavirus.



BP spiega in un comunicato che questa transazione le consentirà di completare in anticipo di un anno il suo programma di cessione di asset per 15 miliardi di dollari e rientra nel cambiamento strategico promosso dall’AD Bernard Looney, di un maggior focus energetico a basse emissioni di carbonio. “Strategicamente, le sovrapposizioni con il resto delle attività di BP sono limitate e gestire queste attività (petrolchimiche) richiederebbe un ingente capitale”, scrive Looney in un comunicato. “L’accordo di oggi è un altro passo avanti ponderato per costruire una BP che possa competere e avere successo attraverso la transizione energetica”.



La divisione include quote in stabilimenti di produzione negli Stati Uniti, in Trinidad e Tobago, nel Regno Unito, in Belgio, in Cina, in Malesia e in Indonesia. Lo stabilimento petrolchimico BP collegato alle raffinerie petrolifere a Gelsenkirchen e Mulheim, in Germania, non è incluso.

Prodotti plastici e altri petrolchimici saranno cruciali per la domanda del petrolio fino al 2050, compensando il minor consumo di carburante per motori, secondo quanto emerge in un report del 2018 pubblicato dall’Agenzia internazionale dell’energia (Eia).



BP ha venduto buona parte delle sue attività petrolchimiche nel 2005 a Ineos, che ha un network di oltre 180 siti in 26 paesi e circa 22.000 dipendenti. Ciò lascia l’unità petrolchimica di BP concentrata su aromatici, usati nei polimeri per bottiglie e confezioni di plastica, e acetili, usati in pitture, solventi e farmaci.