Lo scrive il Financial Times, che riporta uno studio nato dalla partnership tra la London School of Economics. Ma Eni, Total e Shell, Repsol e Equinor sono sulla buona strada

Nessuna grande compagnia Oil & Gas , mineraria ed elettrica si è allineata ai target dell'accordo di Parigi, che punta a limitare l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi, ma diverse compagnie tra cui Eni, Total e Shell sono sulla buona strada.



Lo scrive il Financial Times che riporta uno studio, nato dalla partnership tra la London School of Economics e investitori che gestiscono 21mila miliardi di dollari di fondi, denominata Transition Pathway Initiative (Tpi), che ha valutato un totale di 125 produttori di petrolio e gas, società minerarie e gruppi di elettricità sulla loro preparazione per un'economia a basse emissioni di carbonio e l'allinearsi della loro attività agli obiettivi climatici di Parigi per il 2050. I gruppi sono stati misurati sulla loro "performance di carbonio", prendendo a riferimento fattori quali l'intensità di carbonio dei prodotti che producono e vendono, gli obiettivi di riduzione delle emissioni e come se la potrebbero cavare in tre scenari: se i governi rispettassero gli impegni nazionali sulle emissioni esistenti; uno scenario in cui le temperature aumentano di 2 gradi; e uno in cui aumentano di meno di 2 °C.



Dei 59 principali operatori di petrolio, gas e carbone valutati, solo sette sono sulla buona strada per allinearsi agli impegni di emissioni presi dai governi nell'ambito dell'accordo di Parigi del 2015: Royal Dutch Shell, Repsol, Total, Eni, Equinor e i gruppi minerari Glencore e Anglo American. Ma "tali impegni sono considerati ancora insufficienti per evitare pericolosi cambiamenti climatici", ha detto TPI. Solo tre compagnie petrolifere e del gas - Shell, Total ed Eni - si stanno avvicinando allo scenario dei -2 °C, anche se i loro obiettivi di riduzione delle emissioni e piani di investimento a basse emissioni di carbonio non sono ancora sufficienti per allinearli a quel benchmark, scrive Ft riportando Tpi.



Exxon taglia - ExxonMobil taglia 1.600 posti di lavoro in Europa. "Azioni significative sono necessarie in questo momento per migliorare la competitività dei costi e assicurare che la società gestisca queste condizioni di mercato senza precedenti".