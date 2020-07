Si conferma così il ruolo strategico dell'Italia nel piano di sviluppo industriale internazionale del Gruppo malese

La compagnia petrolifera malese Petronas ha scelto Torino: l'attuale sede torinese di Petronas Lubricants International (PLI), la divisione dedicata allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di lubrificanti della marca, sarà il quartier generale della società nell'area EMEA (Europe, Middle East e Africa).



Si conferma così il ruolo strategico dell'Italia nel piano di sviluppo industriale internazionale del Gruppo malese, a conclusione di un iter avviato da tempo. L'acquisizione della responsabilità di quartier generale EMEA da parte dell'azienda di Santena (TO), che già ospita il centro globale di ricerca e tecnologia Petronas, la eleva - si legge nella nota - a polo di assoluto riferimento nel mondo dei lubrificanti ad alto contenuto tecnologico.



Nella sua nuova funzione, il centro direzionale torinese vede aumentare il numero complessivo dei dipendenti diretti a 924 unità. Ai 910 lavoratori europei già in organigramma - di cui 555 in Italia suddivisi tra Santena e Napoli - se ne aggiungono infatti altri 11 negli Emirati Arabi e 3 in Egitto.



“La designazione ufficiale di quartier generale EMEA - ha commentato Domenico Ciaglia, managing director EMEA region - non solo ci rende orgogliosi, ma rappresenta anche un importante tassello nel nuovo modello organizzativo, finalizzato a rendere l'azienda più agile e capace di rispondere rapidamente alle richieste dei settori in cui operiamo e dei nostri clienti OEM, per i quali sviluppiamo lubrificanti e fluidi funzionali espressamente dedicati. Centralizzare le attività strategiche, definire ruoli chiari e creare team interfunzionali: queste le leve su cui riteniamo si debba lavorare”.