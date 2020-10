Diventerà così uno dei maggiori operatori dello shale oil, del valore di circa 60 miliardi. Farà concorrenza a Occidental Petroleum e Chevron.

La compagnia energetica americana ConocoPhillips ha annunciato il suo accordo per comprare Concho in un'operazione tutta azionaria dal valore di 9,7 miliardi di dollari. Secondo i termini della transazione, che è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di ciascuna società, ogni quota di azioni ordinarie di Concho Resources sarà scambiata con 1,46 azioni ordinarie di ConocoPhillips. La transazione creerà una società con circa 60 miliardi di dollari di valore. L'operazione arriva in un momento in cui l'industria americana della perforazione di scisto sta affrontando una recessione dopo uno storico crollo dei prezzi del petrolio durante la pandemia Covid-19.

Dall'unione tra ConocoPhillips e Concho Reosurces nascerà uno dei maggiori operatori nello shale oil, con un ruolo dominante nel Bacino Permiano del Texas occidentale e del New Mexico: in termini di capacità produttiva, entrerà in diretta competizione con compagnie del calibro di Occidental Petroleum e Chevron. Concho è interamente concentrata sul Permiano e ha pompato 319.000 barili nel secondo trimestre, un ritmo di produzione circa sei volte superiore a quello di Conoco. L'accordo tra Conoco e Concho sembra preludere a un'accelerazione di fusioni e acquisizioni nell'industria petrolifera dopo che all'inizio di ottobre Chevron ha completato l'acquisizione di Noble Energy e alla fine di settembre Devon Energy ha annunciato l'acquisizione di Wpx Energy, altro gruppo attivo nel Bacino Permiano.