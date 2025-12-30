Record di finanziamenti nel 2026 per la promozione dei prodotti alimentari continentali: la Commissione lancia una nuova campagna. Nel mirino anche Cina e Nord America.

Nel 2026 la Commissione europea stanzierà 205 milioni di euro per cofinanziare attività che promuovano prodotti agroalimentari sostenibili e di alta qualità nell’Ue. Il nuovo programma di promozione mira a rafforzare la competitività globale del settore agroalimentare europeo esplorando nuovi mercati e consolidando quelli attuali.

Uno dei momenti salienti dell’anno sarà il lancio della campagna “Acquista prodotti alimentari europei”, volta ad aumentare il consumo e a celebrare l’ottima qualità dei prodotti agroalimentari dell’Ue, rafforzando così il rapporto tra consumatori e produttori. I finanziamenti saranno suddivisi tra la promozione in paesi terzi come la Cina e il Nord America e il mercato interno europeo, con stanziamenti pari rispettivamente a 70,3 milioni e a 79,7 milioni di euro.

“Queste iniziative sono fondamentali per valorizzare i prodotti europei e massimizzare i benefici degli accordi commerciali”, ha commentato Christophe Hansen, commissario per l’Agricoltura e l’alimentazione di Bruxelles.



