L’iniziativa ha coinvolto il biofertilizzante organico prodotto da Tersan Puglia e i prodotti coltivati dall’azienda agricola Mesa su terre fertilizzate con lo stesso ammendante

Un vero baratto: circa dieci tonnellate di Bio Vegetal, il biofertilizzante organico prodotto da Tersan Puglia di Modugno, in provincia di Bari, dai rifiuti organici conferiti dai comuni del territorio, in cambio di oltre 500 chili di frutta e verdura coltivate dall’azienda agricola Mesa di Putignano sulle sue terre e fertilizzate con l’ammendante di Tersan. La consegna dei prodotti, avvenuta nello stabilimento di Tersan Puglia - attiva da cinquant’anni nel compostaggio dei rifiuti organici per la produzione di biofertilizzante e biometano – è stata seguita dalla loro distribuzione gratuita a tutta la comunità aziendale di Tersan.



Il progetto

Si è trattato del momento clou del progetto “Dalla comunità alla terra, dalla terra alla comunità”, che prevede un vero e proprio baratto tra il Bio Vegetal e i prodotti ortofrutticoli ottenuti dalle terre di Mesa fertilizzate con l’ammendante di Tersan; con quest’ultimo baratto, dall’inizio del progetto (circa un anno fa) Tersan ha fornito circa 38 tonnellate di fertilizzante Bio Vegetal a Mesa, ricevendo in cambio oltre 2.100 chili di frutta e verdura di stagione donati tutta la comunità aziendale. Il progetto - avviato durante il percorso di Tersan Puglia per ottenere la recente certificazione internazionale B Corp (prima azienda in Europa nel settore del compostaggio) – mira a diffondere tra i dipendenti la cultura di una corretta alimentazione e si inserisce tra le attività di welfare aziendale, destinando alle risorse umane un benefit derivante dal loro stesso lavoro.

“Agricoltura rigenerativa ed economia circolare sono le parole chiave che da sempre connotano le nostre attività - ha dichiarato Leonardo Delle Foglie, amministratore delegato di Tersan Puglia – sia che esse siano legate al business aziendale che a progetti di welfare che coinvolgono la nostra intera comunità. Siamo orgogliosi di poter condividere con i nostri dipendenti il frutto del loro stesso lavoro e dare concretezza alle nostre scelte di responsabilità e sostenibilità ambientale”.