Il sistema di raccolta della O Amazon Air Water attira e condensa l'umidità dell'aria in serbatoi sterili

Un'azienda brasiliana, la O Amazon Air Water, ha deciso di trasformare l'umidità dell'aria amazzonica in acqua in bottiglia per poi venderla al prezzo di un prodotto di lusso in Europa. Il processo - rende noto il portale di notizie Uol - è curioso, ma semplice.



La struttura dell'azienda, che si trova nella città di Barcelos, nello Stato di Amazonas, ha un sistema di raccolta per attirare e condensare l'umidità dell'aria in serbatoi sterili. Come nel processo naturale, l'acqua si sposta dallo stato gassoso al liquido senza alcun processo chimico e in modo sostenibile. La società ha la capacità di produrre fino a 5.000 litri al giorno. Come parte del suo impegno per l'ambiente, la O Amazon Air Water afferma che utilizzerà imballaggi in vetro, materiale riciclabile al 100%, e un coperchio biodegradabile.



La società intende operare nel segmento del lusso; pertanto, bottiglie d'acqua da 750 ml saranno vendute solo in Europa, per ora, per 70 euro, equivalenti a 323 reais. Per il primo anno, la proiezione delle vendite è di sei milioni di bottiglie.