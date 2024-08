Luoghi di lavoro e case si possono rinfrescare in modo più sostenibile ed economico, acquistando piante su piattaforme di second-hand come Wallapop. Scopri le cinque più rinfrescanti

Le ferie estive sono quasi finite e per molti è già arrivato il momento di rientrare in ufficio. Ma le alte temperature persistono: per questo si cercano modi efficaci per rinfrescare gli ambienti chiusi, come stanze di casa e ambienti di lavoro. Una soluzione semplice e naturale è l’utilizzo di piante da interno che, oltre a decorare gli spazi, aiutano a purificare l’aria e a ridurre il caldo e l’umidità. Tuttavia, il costo delle piante, soprattutto di quelle più grandi, può essere eccessivo. Un’alternativa economica è quella di acquistarle su Wallapop, la piattaforma specializzata nella compravendita di prodotti di secondo mano. In questo modo, spiega l’azienda, si contribuisce non solo a promuovere l’economia circolare, ma anche a incoraggiare la coltivazione delle piante in modo più ecologico.

Ecco le cinque piante più indicate per affrontare il caldo in modo sostenibile ed economico:

- Giglio della pace: conosciuto per la sua capacità di purificare e rimuovere tossine, questa pianta non solo migliora la qualità dell’aria, ma contribuisce anche a rendere l’ambiente più fresco e piacevole.

- Felce: eccellente per creare un microclima più fresco nell’ambiente. Inoltre, il fogliame rigoglioso aggiunge un tocco di verde che rende ogni spazio più accogliente.

- Pothos: pianta dalla cura semplice ed estremamente resistente. Si adatta bene a diverse condizioni di luce ed è ideale per chi cerca una soluzione pratica ed efficace per rinfrescare l’ambiente senza dover dedicare molto tempo alla cura.

- Sanseveria: è nota per la sua durata e la bassa necessità di cura. Ottima scelta per purificare l’aria e dare un tocco di freschezza alle giornate più calde.

- Areca: pianta tropicale eccellente per gestire l’umidità dell’aria. La sua forma conferisce inoltre senso di ampiezza e benessere nello spazio in cui è posizionata.