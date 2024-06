Il progetto, avviato con successo nella tenuta di Crocetta del Montello, viene replicato in Venezia Giulia nella tenuta di Borgo Conventi

Dopo il successo di “Palestra in vigna” nella tenuta di Villa Sandi a Crocetta del Montello, benessere e sport arrivano anche in Friuli, nella tenuta di Borgo Conventi. Una nuova oasi di benessere attrezzata è a disposizione della comunità, che può accedere in modo libero e gratuito a un percorso per correre, allenarsi o semplicemente passeggiare immersi nella natura. Un luogo dove sport e natura si incontrano, beneficiando della salubrità dei vigneti Biodiversity Friend che godono di ottimali condizioni del suolo, dell’acqua e dell’aria, inalterati da inquinamento, pesticidi sintetici e organici.



La prima volta

La prima palestra, realizzata nel 2018 in Villa Sandi e da allora diventata punto di riferimento per migliaia di appassionati di sport e wellness outdoor, viene ora replicata a Borgo Conventi con la realizzazione di un percorso che si snoda tra i vigneti. Circondati dal profilo delle colline del Collio goriziano, sarà possibile allenarsi e cimentarsi nell’allenamento funzionale grazie ad un’area cardio-isotonica dotata di attrezzi innovativi per lo sviluppo della muscolatura di gambe, braccia e addominali. Inoltre, lungo il viale che porta alla cantina, una dettagliata cartellonistica propone esercizi mirati da svolgere a corpo libero o di corsa.



Il progetto

Il progetto intende offrire alla comunità un’esperienza tra i vigneti, luoghi iconici del territorio, rendendoli spazi di relazione e di incontro salutari, in completa armonia e contatto con la natura. Il presidente di Villa Sandi, Giancarlo Moretti Polegato, spiega: “Abbiamo scelto di replicare l’iniziativa già avviata con successo diversi anni fa in Villa Sandi, con la volontà di continuare a valorizzare un patrimonio prezioso e sano. Realizzando questa nuova esperienza, rinnoviamo la promessa di adottare un sistema virtuoso di agricoltura sostenibile, che si traduce nell’attuazione di buone pratiche dal basso impatto ambientale capaci di rendere le nostre tenute aree adatte per ogni attività, compresa quella sportiva. I nostri vigneti certificati Biodiversity Friend sono la dimostrazione del continuo impegno e lavoro per restituire cura ed attenzione ad una terra difficile, ma altrettanto generosa come quella del Collio.” Cinque anni dopo l’acquisizione di Borgo Conventi, avvenuta nel 2019, Villa Sandi investe ulteriormente nel territorio attraverso questa iniziativa, con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità dell’enoturismo nelle aree del Collio e dell’Isonzo.