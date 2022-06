A livello europeo, i prodotti più ricercati sono detersivo in fogli per lavatrice, cotton fioc riutilizzabili e le perle in acciaio inossidabile riutilizzabili per lavare le bottiglie

A che punto è l’attenzione dei consumatori europei nei confronti di prodotti green e dal minore impatto ambientale? Diciamo che ha vissuto momenti migliori: le ricerche online sul canale Amazon legate a prodotti vicini al mondo ecosostenibile e green sono in lieve decrescita o comunque stabili se si paragona il primo trimestre del 2022 con il primo trimestre del 2021. Ad analizzare i dati è Witailer (https://www.witailer.com/), startup innovativa da poco parte del gruppo Retex che aiuta le aziende ad aumentare le vendite online e marketplace, la quale ha analizzato le ultime ricerche online sul principale canale mondiale di vendita online.



Cosa si cerca di green

La ricerca ha evidenziato questo trend sia per quanto riguarda i prodotti lavabili, all’interno della cui categoria rientrano però anche le mascherine chirurgiche lavabili e le ffp2 lavabili (che stiamo progressivamente abbandonando), sia per quanto concerne i prodotti solidi. Nonostante la sensibilizzazione importante verso prodotti come “shampoo solido”, “deodorante solido” e “dentifricio solido”, l’utente medio, negli ultimi mesi, ha infatti fatto registrare un calo della domanda: più nello specifico, i volumi di ricerca stimati relativi hanno subito una diminuzione di circa il -30% in tutti i mercati europei. Anche all’interno delle categorie relative al “lavabile” e "riutilizzabile" è stata registrata una decrescita in tutti i Paesi Europei (sempre confrontando il primo trimestre del 2022 con il primo trimestre del 2021).

Nonostante la riduzione dell'interesse verso queste categorie, molti prodotti sostenibili sono comunque riconosciuti dall’utente medio, ad esempio i dischetti struccanti lavabili, in decrescita ma comunque tra le prime ricerche relative agli struccanti nei Paesi europei oggetto dello studio. In Italia, per esempio, è stato riscontrato un decremento del -50% nella stima dei volumi di ricerca per quanto riguarda i dischetti struccanti green (cercati con termini come “dischetti struccanti lavabili” o “dischetti struccanti lavabili bambù”). Tuttavia, in aprile tra i top 10 prodotti all’interno della categoria Dischetti Struccanti, 4 sono lavabili. “Un tale risultato potrebbe indicare una normalizzazione di un prodotto come il dischetto lavabile, che non viene più cercato in maniera specifica, ma che rappresenta ormai un’alternativa consolidata” spiega Monica Consorti, Senior Business Insights Manager in Witailer.



Borracce e assorbenze

Nonostante alcune ricerche relative ai prodotti lavabili e riutilizzabili siano in lieve decrescita, esistono linee di prodotti ecologici oramai consolidate che stanno continuando a rafforzare la propria popolarità tra gli utenti. L’analisi realizzata da Witailer ha dimostrato come le ricerche per le borracce sono in crescita in tutta UE. Tra i formati più richiesti: 1L e 2L. In Italia le ricerche relative alle borracce sono quasi raddoppiate (+85%), in particolar modo se si confronta il primo trimestre del 2022 con il primo trimestre del 2021. In Italia anche l’area relativa alla filtrazione vede crescere i volumi di ricerca stimati: la caraffa filtrante sta acquistando sempre più rilevanza nel corso dei mesi (con un picco dei volumi nel mese di Dicembre 2021). Nei primi mesi del 2022, la categoria ha visto ricerche in crescita di oltre il 120%. L’Italia rappresenta anche il paese in cui questo trend di crescita è più forte rispetto al resto dei grandi paesi europei, dove invece la tendenza rimane più stabile. In tutti e cinque i paesi considerati, le caraffe filtranti e i rispettivi filtri sono costantemente tra i Best Seller dell’intera macrocategoria di Casa e Cucina.





L’assorbenza è un altro ambito in cui si stanno facendo sempre più spazio soluzioni alternative. Per esempio, le ricerche online di slip assorbenti lavabili per donna risultano essere in crescita (tra il 50% e il 150%) in tutti i Paesi UE e tra i Best Seller nel mondo Assorbenza. Il brand che si è affermato in questa nuova nicchia di slip assorbenti lavabili è NoBlood, realtà francese che punta su un’ampia gamma di intimo assorbente e che sta utilizzando Amazon in tutti i principali Paesi europei. In Italia, i prodotti di NoBlood sono stabilmente tra i 100 più venduti per quanto riguarda l’abbigliamento.



Le best seller in Europa

Nonostante le ricerche complessive siano lievemente in decrescita, vi sono però specifici prodotti che stanno catturando sempre di più l’attenzione dei consumatori europei: in particolare, per l’Italia tra i prodotti green le cui ricerche sono in crescita vi è il detersivo in fogli per lavatrice, utilizzato come prodotto sostitutivo più ecologico rispetto ai classici detersivi. L’articolo, infatti, rientra tra i best seller della categoria Capsule e pastiglie detergenti per il bucato. In Spagna sta crescendo invece l’attenzione nei confronti delle perle in acciaio inossidabile riutilizzabili per la pulizia delle bottiglie, per evitare sprechi e ricambio di bottiglie. In UK sta crescendo l’interesse nei confronti di Ecoegg, un nuovo metodo di lavaggio ecosostenibile. Il prodotto Ecoegg, infatti, contiene delle palline in grado di lavare i capi in lavatrice, proprio come un normale detersivo. Questo prodotto rientra anche tra i best seller della categoria Laundry. Sempre in UK anche le ricerche della carta igienica in bamboo sono in crescita, con i prodotti che stanno prendendo sempre più piede tra i top Best Seller della categoria generica Toilet Tissues. In Francia, all’interno della sezione best seller di Amazon Launchpad (programma che aiuta gli imprenditori a lanciare prodotti sostenibili, innovativi o unici e ad incrementare le vendite sul canale) stanno facendo la loro comparsa per la prima volta i cotton fioc riutilizzabili di brand come LastSwab. Anche il packaging è sostenibile, con il prodotto conservato in una custodia per il trasporto a base biologica in fibra di mais. Un LastSwab, ad esempio, è in grado di sostituire 1000 tamponi di cotone monouso. E anche in Germania, infine, si sta verificando una svolta green all’interno del mondo dell’igiene. Nonostante i termini di ricerca collegati non appaiano ancora tra i più rilevanti, all’interno della sezione best seller stanno emergendo, oltre agli slip da ciclo lavabili e agli assorbenti lavabili in carbone di bambù, anche spugne mestruali lavabili e quindi riutilizzabili.