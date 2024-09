Condotto nel Kentucky, lo studio è stato illustrato da AssoImpredia al Galabau di Norimberga, dove l’associazione ha esportato il modello italiano di mix di bellezza, salute e tutela del paesaggio

Chi vive nelle zone verdi , a più stretto contatto con la natura, gode di tangibili benefici per la salute. È quanto dimostra una ricerca sul campo realizzata a Louisville, in Kentucky, chiamata “Green Heart Louisville Project”, richiamata all’attenzione dei media da Melissa Rava, presidente di AssoImpredia (l’Associazione nazionale imprese per la difesa e la tutela ambientale) in occasione del Galabau di Norimberga, in Germania, evento internazionale dedicato alle innovazioni nel campo del giardinaggio, del green design e del verde urbano. Lo studio americano «ha evidenziato che coloro che vivono nelle aree rinverdite hanno livelli di un biomarcatore dell’infiammazione generale, una misura chiamata proteina C-reattiva ad alta sensibilità, inferiori del 13-20% rispetto a coloro che vivono nelle zone dove non sono stati piantati nuovi alberi o arbusti», ha ricordato Rava. Aggiungendo: «Più alberi e verde hanno come effetto la riduzione dei rischi di infarto e di altre malattie cardiovascolari. Ma riducono anche le probabilità di sviluppare cancro e diabete».



La “Passeggiata per l’Italia”

«Stiamo girando il Paese da più di un anno per dimostrare che il futuro e la salute delle nostre città si realizzano solo con politiche ambientali» ha approfondito il direttore generale di AssoImpredia Alberto Patruno. «Questo impegno è apprezzato in Europa dall’Elca (European landscape contractors association, ndr) che considera l’Italia un modello unico di bellezza dove concorrono da generazioni famiglie di custodi, contadini e imprenditori, capaci di coltivare, ma pure di effettuare una manutenzione del verde e del paesaggio». Una visione, ha concluso Patruno, «che conferma la bontà della nostra intuizione sul tema che stiamo portando in giro con la “Passeggiata per l’Italia” dal titolo “Il verde e la salute sono il futuro delle nostre città”». Dopo le tappe di Napoli, di Milano, di Roma e Torino, La “Passeggiata” sarà a Livorno, venerdì 27 settembre, a Bari, venerdì 25 ottobre, e a Catania venerdì 28 novembre.



Qui il link dello studio e i test sugli abitanti di Louisville