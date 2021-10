Bando del ministero per realizzare un progetto di informazione. Le domande sono da inviare entro il 15 novembre

Realizzare una campagna nazionale di informazione sulla promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica: è questo l’obiettivo del ministero per la Transizione ecologica, che ha pubblicato un apposito bando di gara sul suo sito web e sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2021 (serie speciale n. 121). L’importo a base di gara è di 270.000 euro (lotto unico). Le domande di partecipazione dovranno essere inviate tramite piattaforma telematica Asp messa a disposizione da Consip entro il 15 novembre 2021.

La campagna in sintesi

La campagna informativa avrà una durata di sei mesi e verterà anche sulla promozione della misurazione individuale dei consumi. In particolare, dovranno essere realizzate almeno due o più tra le seguenti iniziative: uno spot per cinema, tv e radio; campagne di affissioni e per trasporto pubblico; campagne social attraverso la predisposizione di specifici canali e spazi web; campagna di coinvolgimento sulla promozione della misurazione individuale dei consumi rivolta a enti locali, gestori del servizio idrico, stakeholder territoriali, associazioni dei consumatori, associazioni di amministratori di condominio; un kit di materiali informativi in formato digitale, stampabili e personalizzabili. L’iniziativa fa capo al Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, di cui all’art. 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n.178.