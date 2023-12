Previsto l’acquisto di 269 nuovi mezzi pesanti, la fornitura di oltre 52mila nuovi contenitori. Tra questi, 18.500 nuovi cestoni gettacarte

Ama, l’azienda romana di raccolta e gestione rifiuti, si prepara per tempo alla sfida del Giubileo mettendo a gara l’acquisto di mezzi, cassonetti e cestoni gettacarte per complessivi 158 milioni di euro. Oggetto dei bandi di due maxi gare, pubblicate sul sito, sono, rispettivamente, l’acquisto di 269 nuovi mezzi pesanti, con relativi servizi di manutenzione per 6 anni e valore stimato complessivo di oltre 123 milioni (+ iva), e la fornitura di oltre 52mila nuovi contenitori, con importo totale pari a circa 35 milioni (+ iva). Tra questi, 18.500 nuovi cestoni gettacarte, quasi il triplo di quelli attualmente posizionati sul territorio (pari a circa 6.300). Dopo il ricambio generazionale in atto, con già 750 nuove assunzioni (obiettivo circa mille entro la fine dell’anno), Ama, d’intesa con il Comune di Roma, punta ora a rinnovare la flotta dei mezzi operativi, con particolare attenzione a quelli addetti allo svuotamento dei cassonetti, e ad ammodernare il parco contenitori stradali con l’obiettivo di migliorare gli standard qualitativi di pulizia nella città e garantire più decoro, anche in vista dell’anno giubilare. Questi investimenti rientrano nel Piano industriale pluriennale 2023-2028. Saranno poi acquistati circa 22mila cassonetti stradali (da 1.700 e 2.400 litri) per i materiali non riciclabili e per le varie frazioni di raccolta differenziata in modo da completare in tutti e 15 i municipi entro la vigilia del Giubileo la sostituzione del vecchio parco contenitori (pari a circa 52mila cassonetti), visto che è già in fase di completamento una prima tranche di sostituzione di circa 37mila cassonetti. In particolare, nella nuova fornitura, saranno acquistati oltre 8mila cassonetti per la raccolta differenziata degli scarti alimentari e organici. I nuovi contenitori, oltre a migliorare l’arredo urbano, consentiranno così a tutti i romani di avere a disposizione postazioni complete e fruibili.



I commenti del sindaco e del presidente

“Prosegue l’azione di rafforzamento di Ama e grazie a queste due nuove gare arriveranno 269 nuovi mezzi pesanti e decine di migliaia tra contenitori, cestoni e cassonetti stradali che contribuiranno a garantire maggiore decoro e qualità dei servizi in tutta la città, come previsto dal Piano industriale dell’azienda e in coerenza con il nostro Piano dei Rifiuti. Dopo aver riportato la funzionalità dei mezzi dal 40% al 65% e aver assunto 750 persone solo nel 2023, abbiamo ripreso un percorso costante di rilancio che vuole una capitale sempre più efficiente, pulita e a misura di cittadino. E con la realizzazione degli impianti necessari sarà soprattutto una città autosufficiente e finalmente libera dal costoso e intollerabile export di rifiuti che arricchisce pochi e pesa sulle tasche di tutti i cittadini” ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Uno sforzo straordinario, in stretta sinergia con Roma Capitale, per farci trovare pronti alla sfida del Giubileo e per consentirci di assicurare a Roma il decoro che merita. Si è partiti, innanzitutto, con un doveroso e necessario ricambio generazionale, che ha visto già l’assunzione di 750 giovani per la pulizia della città. A ciò, ora, si affianca un piano di investimenti senza precedenti che porterà nel prossimo anno al rinnovamento completo della flotta dei mezzi pesanti, all’ammodernamento del parco cassonetti e all’introduzione in tutta la città di un nuovo, unico modello di cestone gettacarte” ha commentato il presidente di Ama, Daniele Pace.