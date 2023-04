I cinque stelle avevano presentato un ordine del giorno al DL PNRR alla Camera per chiederne lo stop, non votato dai Dem

"Il termovalorizzatore è una scelta che era già stata presa dall'amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era oggetto del nostro programma per le primarie. A noi interessa oggi accompagnare l'amministrazione su tutto ciò che deve venire prima: un progetto di economia circolare. Come diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata. Questa è l'idea. L'amministrazione ha già fatto una scelta". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella conferenza stampa al Nazareno rispondendo a una domanda in merito dell'ordine del giorno del M5s al Dl PNRR, all'esame della Camera, che chiede uno stop al termovalorizzatore di Roma.

Schlein: una situazione complessa

"L'amministrazione ha ereditato una situazione molto complessa - ha spiegato Schlein -. Nelle primarie noi non abbiamo mai preso una posizione contro il termovalorizzatore. Ma siccome esistono sensibilità diverse nel partito, mi impegnerò a favorire il confronto tra l'amministrazione e la cittadinanza. Ma ripeto, queste sono scelte già fatte. Immagino che voteremo contro gli ordini del giorno. Ciò non vuol dire che non continueremo a coltivare il dialogo con le altre opposizioni", ha concluso.

Conte e gli inceneritori non sostenibili

Schlein ha anche risposto a distanza al leader cinque stelle Giuseppe Conte, che in merito alla vicenda ha detto che "la nostra è una richiesta anche al governo, gli chiediamo di scegliere. Ho visto che c'è chi ha espresso perplessità anche all'interno della maggioranza”. Intanto la Vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, Patty L’Abbate, ha detto che “il nuovo atto delegato sulla tassonomia verde europea compie significativi passi avanti in favore dell’ambiente e dell’economia circolare. L’esclusione degli inceneritori dalla lista delle attività considerate sostenibili, una delle novità del nuovo atto, è una grande notizia. Così come lo sono le nuove regole previste per gli imballaggi, che devono essere progettati per essere riutilizzati o durare nel tempo, oppure contenere almeno il 65% di materiale riciclato, e le indicazioni sul recupero dell’acqua piovana e quelle della raccolta differenziata dei rifiuti. Come MoVimento 5 Stelle ci siamo battuti duramente già dalla scorsa legislatura per eliminare il nucleare e il gas dalla lista delle attività considerate sostenibili all’interno della tassonomia verde europea".