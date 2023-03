L’orda di scimmie affamate ha preso il controllo del deposito di cibo dell’istituto scolastico, picchiando le studentesse e rubando loro le uniformi

Un’orda di circa 200 babbuini affamati ha preso d'assalto una scuola femminile in Kenia vicino alla cittadina di Loitokitok, alle pendici del monte Kilimangiaro.

La preside della Kimana Girls Secondary Schools, Catherine Mwaniki, ha detto al quotidiano keniota The Star che, a causa della siccità e della carenza di cibo, l'istituto nelle settimane scorse è stato visitato anche da mandrie di elefanti che hanno divelto le recinzioni e devastato l'orto scolastico.

"I babbuini, oltre a rubare il cibo, picchiano le ragazze nei loro dormitori e rubano loro i vestiti", ha detto Mwaniki, rivelando che ormai il branco ha preso il controllo del deposito di cibo e che i dipendenti della scuola non riescono a far fronte agli assalti quotidiani. Secondo quanto riporta The Star, l’orda di scimmie ha anche preso le uniformi delle studentesse. La preside ha chiesto l'intervento dei ranger del Servizio di protezione nazionale della fauna.

Abdi Aden, comandante dei ranger di Loitokitok, ha detto: "Sappiamo di queste invasioni e sono in contatto con la nostra sede centrale per vedere il modo migliore di aiutare la scuola. Per gli elefanti, abbiamo sicuramente bisogno di una recinzione elettrica, ma questa non impedirà ai babbuini e alle scimmie di entrare nella scuola perché saltano dentro dagli alberi". Per questo motivo ha suggerito si bruciare tutti gli avanzi per togliere agli animali l’oggetto del loro interesse. “I babbuini preferiscono assaltare le ragazze perché sono più deboli ed emanano un buon odore”, ha detto il ranger al quotidiano The Star.