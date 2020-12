Secondo il consorzio di riciclo Coreve, con una corretta raccolta differenziata durante le feste è possibile risparmiare materie prime vergini per almeno 70mila tonnellate

Coreve, il consorzio nazionale per il recupero del vetro, stima per la chiusura del 2020 una sostanziale tenuta delle tonnellate di imballaggi in vetro raccolte grazie alla differenziata, nonostante lo stop imposto al circuito “horeca” (Hotel, ristoranti, catering). Utenze che storicamente - sottolinea il consorzio in una nota -fornivano una quota molto importante del totale dei rifiuti di imballaggio generati dopo il consumo. Segno che, da un lato, le famiglie hanno compensato almeno in parte i volumi venuti a mancare in questi esercizi pubblici colpiti dalle restrizioni e, dall'altro, che l'attenzione prestata alla raccolta differenziata in ambito domestico è in genere migliorata.

"Un dato che speriamo sia destinato a ripercuotersi positivamente anche sulla qualità della raccolta differenziata - scrive il consorzio - visto che, mediamente, bottiglie, barattoli e conserve consumate dai cittadini, presentano minori impurità, almeno da ceramica, rispetto ai rifiuti d'imballaggio in vetro raccolti in bar e ristoranti".

Con una corretta raccolta differenziata, finalizzata al riciclo, si stima che durante le feste sarà possibile risparmiare materie prime vergini per almeno 70mila tonnellate; ridurre i consumi di energia per oltre 60mila barili di petrolio ed evitare le emissioni in atmosfera di oltre 50mila tonnellate di CO2.