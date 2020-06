A rischio alcune aree protette nello stato dell’Assam. Sgomberati 600 villaggi

Due tecnici della Oil India Limited hanno perso la vita mentre combattevano contro il grave incendio scoppiato nel pozzo petrolifero dell'azienda petrolifera di stato, a Baghjan, distante circa 550 chilometri dalla capitale dello Stato dell’Assam, Guwahati. Un terzo uomo, un vigile del fuoco, è rimasto ferito.

Secondo l'azienda, l'incendio, che ha distrutto tutto quello che si trovava nel raggio di un chilometro, è sotto controllo, ma non interamente domato: ci vorranno ancora almeno quattro settimane per spegnerlo definitivamente.



Fiamme visibili da lontano

Al momento dello scoppio dell'incendio tre ingegneri della Alert Disaster Control, una compagnia di Singapore specializzata nella gestione dei disastri, arrivati ieri sera a Baghjan, avevano da poco iniziato l'ispezione del sito.

Testimoni oculari hanno raccontato che le fiamme erano visibili da 30 chilometri di distanza, mentre il rumore del gas che fuoriusciva e degli scoppi creavano il panico nella zona.

Dal pozzo, che raggiunge la profondità di 3.729 metri, venivano estratti centomila metri cubi di petrolio al giorno: lo scorso 27 maggio è partita una fuoriuscita di petrolio grezzo e di gas che ha costretto allo sgombero di migliaia di abitanti dei circa 600 villaggi dei dintorni, tutti trasferiti in campi di emergenza.



I rischi per l’ambiente

L’incidente è avvenuto qualche giorno fa, per cause non ancora chiarite: esso preoccupa gli ecologisti, i quali sottolineano che, a pochi chilometri dall'impianto estrattivo, si trovano due importanti oasi naturalistiche, il santuario degli uccelli migratori del parco naturale di Dibru Saikhowa, e le paludi di Maguri Motapund, minacciate dalle conseguenze dell'incendio.