Il Perù dovrebbe ripulire i danni ambientali nel più grande giacimento petrolifero del Paese e porre rimedio ai danni causati alle comunità indigene che vivono nelle vicinanze. È questo l’appello di Francisco Cali Tzay, guatemalteco, relatore speciale Onu sui diritti dei popoli indigeni, e di Marcos Orellana, relatore speciale Onu su sostanze tossiche e diritti umani, lanciato mentre il Perù procede verso l'assegnazione di diritti di 30 anni per l'esplorazione e lo sfruttamento del petrolio nel blocco 192 nella remota regione amazzonica di Loreto, nel nord del Paese, zona già colpita da quasi 50 anni di fuoriuscite di petrolio e inquinamento.



Le comunità indigene

"Chiediamo al Perù di attuare le decisioni del Governo e di far rispettare le decisioni dell'organismo di regolamentazione secondo cui i danni ambientali dovrebbero essere ripuliti in consultazione con le quattro comunità indigene che vivono su quella terra", hanno detto gli esperti.

"Negli ultimi 50 anni, l'inquinamento da petrolio ha minacciato tutto ciò di cui queste comunità hanno bisogno per sopravvivere: i loro raccolti, l'acqua, i pesci, le foreste e i luoghi sacri", hanno affermato gli esperti. "Allo stesso tempo, queste comunità non hanno strutture sanitarie adeguate per curare i loro problemi medici. Quattro federazioni indigene - Kichwa, Quechua, Achuar e Urarina - hanno accettato in buona fede di partecipare alle consultazioni", hanno detto gli esperti. "E ora vedono che il governo vuole procedere con un nuovo contratto, nonostante la società che in precedenza deteneva il contratto, Pluspetrol Norte S.A., non abbia onorato i suoi impegni di ripulire le aree danneggiate e risarcire le comunità".



Malattie petrolifere

L'Onu segnala infatti che la salute delle popolazioni indigene è stata gravemente colpita dalle fuoriuscite di petrolio. Uno studio del governo del 2019 ha mostrato che almeno il 57% delle popolazioni indigene che vivono intorno ai bacini dei fiumi Pastaza, Tigre, Corrientes e Marañón sono state esposte ad alti livelli di piombo. Secondo lo stesso studio, il 45,9% dei bambini mostrava livelli inaccettabilmente alti di arsenico nel sangue e il 25,6% aveva livelli elevati di mercurio.

Lo studio sostiene anche che le fuoriuscite di petrolio causano il cancro e altre malattie. "Abbiamo ripetutamente sollevato questi problemi con il governo del Perù dal 2014 e ora è il momento per il governo di garantire che queste comunità indigene possano vivere in sicurezza e in salute nelle loro terre tradizionali", hanno affermato gli esperti. La Pluspetrol, che si è ritirata dalla zona e ha dichiarato bancarotta a dicembre, ha identificato a sua volta più di 2.000 siti contaminati. Il mese scorso il governo peruviano si è rivolto al tribunale per cercare di bloccare la liquidazione della società fino a quando non avrà onorato i suoi impegni.



Per saperne di più in inglese https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/... e in spagnolo

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/....