Al via la seconda fase della campagna Sustainable future del Wwf: scarica la guida di Midulla e Savelli per fare a meno dei combustibili fossili

Nuova collaborazione con la cuoca Sonia Peronaci sul tema dell’elettrificazione delle case e lancio della seconda Guida di sopravvivenza per un futuro sostenibile: “Combustibili fossili e come evitarli”, una guida scritta da Sara Savelli e Mariagrazia Midulla. Il Wwf torna a trattare la crisi climatica, ma stavolta lo fa parlando delle azioni che ognuno di noi può fare per affrontarla per esempio attraverso i video di Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, conduttrice televisiva e blogger italiana, nota fondatrice del sito internet di cucina Giallo Zafferano.

Ma che c’entra la cucina con il clima? Tantissimo, a partire proprio dagli strumenti e dagli elettrodomestici che scegliamo di usare. Anche qui possiamo evitare il consumo di combustibili fossili, ad esempio sostituendo i fornelli a gas con l’induzione. È un metodo più efficiente dal punto di vista energetico e provoca meno emissioni di gas climalteranti, ancor di più se usiamo energia elettrica da fonti rinnovabili; ma è anche una soluzione più facile e pratica, che consente di preparare ricette gustose e tradizionali, senza rinunciare ai sapori di una volta.



Il commento

"Ognuno deve fare la propria parte, anche a livello nazionale, e i cittadini, oggi ostaggio di chi non vuole il cambiamento, scegliendo le soluzioni non fossili nella vita quotidiana possono influire su scelte economiche e politiche - afferma Mariagrazia Midulla, responsabile clima e energia del Wwf Italia -. L’elettrificazione dei consumi domestici, per esempio, è un passo fondamentale per poter produrre e usare energia da fonti rinnovabili e consumare energia in modo più efficiente. Ma accanto a questo la nostra guida indica molte altre strade, e tante altre se ne possono individuare. In Italia speriamo anche che si inverta finalmente la rotta, la politica di un passo avanti e dieci indietro porta solo danni all’economia e al Paese, ci vogliono punti fermi, a cominciare dalla legge sul clima".



Scarica la guida Combustibili fossili e come evitarli di Mariagrazia Midulla e Sara Savelli

