L’intesa riguarda una fornitura di calore pari al fabbisogno di 6.000 appartamenti. A2A Calore e Servizi realizzerà una stazione di scambio termico e ripompaggio nei pressi della centrale Eni

Eni e A2A hanno firmato un accordo ventennale per la fornitura del calore che viene generato dal sito produttivo di Bolgiano di Enipower (società controllata al 100% da Eni), che verrà utilizzato per alimentare la rete di teleriscaldamento di Milano. Grazie all’accordo, sarà possibile fornire alla rete di Milano calore cogenerato a basso impatto ambientale per circa 54 gigawattora all’anno, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di circa 6.000 famiglie. A2A Calore e Servizi – società del Gruppo A2A leader in Italia nel settore del teleriscaldamento – realizzerà una stazione di scambio termico e ripompaggio nei pressi della centrale Eni che consentirà il trasferimento del calore messo a disposizione da Eni attraverso la rete di teleriscaldamento di A2A da San Donato Milanese fino a Milano.



L’hub energetico lombardo

La realizzazione delle infrastrutture di trasporto del calore, assieme allo studio di tecnologie innovative, sono iniziative previste da “[email protected] - Hub Energetico Lombardo”, progetto finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando “Call Hub” con l’obiettivo di identificare soluzioni di riscaldamento a basso impatto ambientale, per contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare la qualità dell’aria in città. Il Comune di San Donato Milanese, che ha promosso il progetto mettendo a disposizione l'area del parcheggio di via Maritano antistante lo stabilimento Enipower che ospiterà la stazione di ripompaggio del calore, ha definito con A2A Calore e Servizi alcune opere a compensazione: il parcheggio esistente verrà infatti ampliato e risistemato con una pavimentazione permeabile e sarà creata una nuova isola verde al centro della carreggiata in via Maritano.



Uno sviluppo 4.0

Per A2A il teleriscaldamento è un importante tassello in termini di sostenibilità ed è già entrato nella fase 4.0, che prevede sempre più l’utilizzo di fonti rinnovabili e il recupero del calore da attività produttive. A2A ha inoltre già realizzato collegamenti fra la sua rete e alcune importanti realtà industriali nel bresciano, che consentono di recuperare circa 45 GWh all’anno di calore da processi industriali, equivalente al fabbisogno medio annuo di più di 5000 famiglie. Quest’accordo testimonia l’impegno di Eni e A2A nella promozione della tutela ambientale, in sinergia con il territorio. Per Eni, l’accordo rappresenta infatti un ulteriore passo nel percorso avviato dalla società per rendere irreversibile la trasformazione verso un futuro a zero emissioni di carbonio, facendo leva su un modello di business integrato e sullo sviluppo di soluzioni low carbon innovative, in un’ottica di economia circolare. Negli ultimi sette anni, Eni ha lanciato un nuovo modello di business, una nuova mission e una strategia di lungo termine che coniuga sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e sociale con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica, raggiungendo la neutralità carbonica al 2050.