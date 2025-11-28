La sfida ambientale parte dagli edifici, responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra nella Ue. A Nova Milanese il progetto di Fervo favorirà l’incontro tra ricerca e imprese.

Nasce a Nova Milanese l’Innovation Hub di Fervo. Obiettivo: accelerare lo sviluppo sostenibile nel settore immobiliare. Siamo alle porte di Milano, nel cuore di una delle aree più industrializzate della Lombardia. È qui che Fervo, realtà italiana specializzata nella gestione evoluta e green del parco immobiliare, inaugura giovedì 27 novembre il nuovo spazio che nelle intenzioni favorirà l’incontro tra mondo produttivo, istituzioni e ricerca, coinvolgendo imprese, università, scuole e professionisti in percorsi formativi e laboratori di innovazione aperti.



Pianura padana: allarme rosso

Secondo la Commissione europea, gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e di circa il 36% delle emissioni di gas serra nell’Unione europea. Nella pianura padana, una delle regioni dal più fitto tessuto produttivo d’Europa, i livelli di anidride carbonica e altri gas climalteranti risultano tra i più elevati del continente, secondo le analisi della European environment agency. Questi dati confermano l’urgenza di adottare modelli efficaci e scalabili per la riduzione dell’impronta carbonica anche nell’edilizia.



460 metri quadrati d’innovazione

L’Innovation Hub si estende su circa 460 metri quadrati e integra tecnologie immersive, digital twin e dispositivi digitali di ultima generazione per edifici a basse emissioni, finalizzate a rendere più sostenibile lo sviluppo del real estate. L’investimento, superiore a 500mila euro, rientra nella roadmap di digitalizzazione di Fervo, che va per esempio dalla piattaforma Feams per la gestione integrata e predittiva degli edifici alla partecipazione a progetti di edilizia carbon neutral, come Open 336 nel quartiere Bicocca di Milano, dove già sono adottate soluzioni all’avanguardia come Eco2Air, sistema di cattura della CO2 installato nelle unità di trattamento aria.

“L’Innovation Hub rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione e sostenibilità che stiamo portando avanti da anni”, affermano Alessandro Belloni e Rocco Ruggiero di Fervo. “È un luogo dove l’innovazione diventa tangibile, con l’obiettivo di creare valore misurabile per il territorio, nel contesto del sistema Paese”.



Foto: ufficio stampa Fervo