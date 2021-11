Dopo i contributi stanziati dai piani di resilienza nazionali, mancano ancora 2,75 trilioni di euro. Il Green Finance Institute di Londra lancia la “Coalizione per l'efficienza energetica degli edifici in Europa”

Il 97% degli edifici europei, ben 215 milioni , avrà bisogno di un certo livello di ristrutturazione entro il 2050. Per raggiungere l'obiettivo climatico per il 2030, in questo decennio saranno necessari 3,5 trilioni di euro di investimenti totali per decarbonizzare gli edifici europei attraverso la ristrutturazione. Sulla base dei piani attuali degli Stati membri, il divario degli investimenti fino al 2030 è stimato in 2,75 trilioni di euro. Gli investimenti pubblici non possono colmare questo divario da soli, ma è necessario mobilitare finanziamenti e investimenti privati. Lo evidenzia il Green Finance Institute, il principale ente inglese per la collaborazione del settore pubblico e privato nella finanza verde, in un documento dal titolo “Unlocking the Trillions: public-private innovation to deliver the EU’s renovation wave ambition” https://www.greenfinanceinstitute.co... , lanciando anche l’iniziativa “Coalition for the Energy Efficiency of Buildings Europe” (CEEB Europe, Coalizione per l'efficienza energetica degli edifici) in tutta Europa (in UK è presente dal 2019).



Coalizione per l’efficienza energetica

Questa piattaforma riunirà i leader nei settori finanziario, immobiliare ed energetico e, attraverso la politica, il mondo accademico e le organizzazioni non profit di ogni Paese in cui andrà a operare (tra cui l’Italia), creando prodotti finanziari innovativi che affronteranno questo gap di investimento.

"Anche se in modo inferiore rispetto a quanto necessario, i piani di recupero e resilienza dell'Europa hanno il potenziale per dare il via all'ecologizzazione su larga scala del patrimonio edilizio. Tuttavia, per ottenere l'investimento necessario di oltre 3,5 trilioni di euro fino al 2030, sarà fondamentale un approccio collettivo e focalizzato sui risultati. Abbiamo lanciato CEEB Europe per lavorare in collaborazione con gli altri Paesi al fine di raccogliere fondi privati in questo settore, convocando coalizioni di esperti in proprietà, finanza, politica e catena di fornitura per sviluppare le soluzioni necessarie per superare le barriere alla scarsità di investimenti - dichiara Rhian-Mari Thomas OBE, direttrice generale del Green Finance Institute - . “Unlocking the Trillions” - prosegue - evidenzia come maturità del mercato finanziario, ambiente favorevole e ambizione politica siano i pilastri su cui si basa l'innovazione finanziaria. Il Green Finance Institute collaborerà con le organizzazioni finanziarie e immobiliari nazionali in tutta Europa per formare coalizioni e collaborare con le reti già esistenti, per condividere conoscenze e buone pratiche, catalizzare lo sviluppo dei prodotti e fornire consulenza sulle leve politiche al fine di creare e consolidare il mercato per la ristrutturazione degli edifici”.



L’efficienza in Italia

L'efficienza energetica del patrimonio edilizio italiano è inferiore alla media europea, con l'82% degli edifici costruiti prima dell'approvazione della prima legge sull'efficienza energetica. La maggior parte degli edifici italiani rientra nella classe G, il peggior punteggio di efficienza possibile.

Il Green Finance Institute, in collaborazione con il think tank indipendente sul clima E3G e con il finanziamento della Laudes Foundation - una nuova fondazione indipendente che risponde alla doppia crisi della disuguaglianza e del cambiamento climatico fornendo ai suoi partner capitale filantropico, esperienza e collaborazione - ha condotto un esercizio di mappatura unico per identificare i Paesi ad alto potenziale, con un paesaggio finanziario maturo, un ambiente favorevole e piani ambiziosi per l'ambiente. L’Italia è fra questi.