Sono oltre 107mila gli interventi complessivamente ammessi a detrazione. Meno del 15% coinvolge i condomini

Ammontano a oltre 18 milioni di euro gli investimenti ammessi a detrazione alla fine di gennaio per il Superbonus 110%. I dati sono stati pubblicati da Enea, che ha conteggiato un totale di 107.585 di interventi complessivamente ammessi a detrazione.



Condomini e abitazioni indipendenti

Più nel dettaglio dei dati delle asseverazioni, 16.348 riguardano i condomini (quasi il 64% sono stati effettivamente realizzati), mentre gli edifici unifamiliari sono 56.342 (74,5% i lavori realizzati), e le unità immobiliari indipendenti sono 34.895 (ultimati per il 75,7%). L’investimento medio per i condomini è di poco più di 539.000, per gli edifici unifamiliari è di 109.353 euro, mentre per quelli indipendenti è di 96.226 euro.