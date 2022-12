L’assegnazione riguarda il lotto 3 (Abruzzo, Marche, Umbria e alcune province romagnole), il lotto 8 (Molise, province toscane, comune di Roma), il lotto 10 (Sardegna e province di Caserta e Napoli) e il lotto 12 (Sicilia)

A2A, attraverso la controllata A2A Energia - società che opera nella vendita di energia elettrica, gas e servizi per l’efficienza energetica - si è aggiudicata alcune gare bandite dall’Acquirente Unico di aste per servizio a tutele graduali per le forniture di energia elettrica alle microimprese, in quattro lotti: il lotto 3 (Abruzzo, Marche, Umbria e province di Forlì Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini), il lotto 8 (Molise, province di Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, comune di Roma), il lotto 10 (Sardegna e province di Caserta e Napoli, escluso il comune di Napoli)e il lotto 12 (Sicilia).



Punti di fornitura e salvaguardia

L’aggiudicazione si riferisce al quadriennio 1° aprile 2023 - 31 marzo 2027 e riguarda circa 500.000 punti di fornitura, per un volume complessivo di quasi 1 TWh/anno, prosegue la nota. Tale risultato si aggiunge alla recente assegnazione, sempre da parte dell’Acquirente Unico, di 4 lotti (corrispondenti a 11 Regioni) per il Servizio di Salvaguardia per gli anni 2023 e 2024, per un volume complessivo di oltre 2 TWh/anno. Inoltre, risultano assegnati definitivamente ad A2A Energia diversi lotti legati a gare CONSIP, non ancora efficaci poiché è ancora in corso l’iter di perfezionamento della procedura.



Elettricità e gas

Per quanto riguarda l’energia elettrica, prosegue la nota di A2A, si segnalano il lotto 2 (provincia di Milano e provincia di Lodi), il lotto 8 (Toscana), il lotto 9 (Umbria e Marche) e il lotto 12 (Abruzzo e Molise), per un volume complessivo di oltre 2 TWh/anno. Per il gas naturale risulta assegnato il lotto 8 (Abruzzo e Molise) per un volume complessivo di circa 40 milioni di Smc. "Con questo importante risultato, A2A Energia compie un ulteriore passo in avanti nel percorso di sviluppo e crescita a livello nazionale nella vendita di energia elettrica e gas, in tutti i mercati e in tutti i segmenti di clienti, come previsto dal Piano Industriale del Gruppo", ha dichiarato Andrea Cavallini, Presidente e Amministratore Delegato di A2A Energia, che aggiunge: "Il nostro impegno quotidiano è di andare incontro alle esigenze dei clienti, garantendo loro un servizio di qualità e offrendo un ventaglio di soluzioni integrate".