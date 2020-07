I lavori hanno un valore di oltre 800 milioni; la società si era già aggiudicata contratti per i corridoi SuedOstLink e A-Nord. La conclusione del progetto è prevista per il 2026

Prysmian si aggiudica una commessa nel progetto Suedlink permettendo così al gruppo italiano dei sistemi di cavi di essere presente in tutti e tre i progetti tedeschi delle cosiddette "autostrade dell'energia elettrica”, le grandi infrastrutture destinate a portare l'energia verso il centro e il sud del Paese.



Dopo essersi aggiudicata contratti per i corridoi SuedOstLink e A-Nord, Prysmian ha annunciato di aver ottenuto commesse anche per il corridoio SuedLink in Germania, il sistema in cavo interrato più lungo di sempre, assegnate dagli operatori dei sistemi di trasmissione tedeschi TransnetBW GmbH e TenneT. Il valore di questo nuovo contratto è superiore agli 800 milioni di euro e porta a 1,8 miliardi di euro il valore dei lavori ottenuti sui tre corridoi tedeschi. Il SuedLink, che secondo le previsioni sarà concluso nel 2026, ha una lunghezza totale di circa 700 km, partirà da Wilster, in Schleswig-Holstein, per passare nell’area nord-occidentale di Amburgo e attraversare l’intera Germania fino al punto di connessione a Bergrheinfeld, vicino a Schweinfurt in Baviera.

Il SuedOstLink, per il quale Prysmian ha ottenuto a maggio lavori per circa 500 milioni, ha invece una lunghezza di oltre 250 km: il sistema partirà dal punto di connessione situato nella Germania meridionale a Isar, vicino a Landshut in Baviera. Anche in questo caso la conclusione è attesa per l'inizio del 2026. Sempre a maggio, il gruppo dei sistemi di cavi aveva ottenuto lavori per oltre 500 milioni da Amprion GmbH, operatore di rete tedesco, per la connessione in cavo interrato A-Nord, parte del progetto di trasmissione elettrica “Corridoio A” della capacità di 2 GW. Con una lunghezza di circa 300 km, il sistema si estenderà da Emden, nella Bassa Sassonia, a Osterath, nel Nordrhein-Westfalen.



“Siamo consapevoli del ruolo preminente che siamo chiamati a rivestire nella realizzazione dei corridoi tedeschi, che rappresentano un pietra miliare nel settore. L’ambizione di definire il nostro futuro nello scenario complessivo della transizione energetica si dimostra credibile e sostenibile, con le utility e gli operatori di rete che riconoscono Prysmian come partner di riferimento nei progetti di sviluppo e potenziamento delle reti di trasmissione di energia” ha sottolineato Valerio Battista, ceo di Prysmian Group.



Prysmian - spiega la nota relativa a Suedlink - fornirà un sistema completo in cavo interrato ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage, Direct Current) da ±525 kV, capace di trasmettere 2 GW di energia elettrica, con conduttori in rame di grandi dimensioni e isolamento estruso XLPE per operare ai più elevati livelli di tensione. Con una lunghezza totale di circa 700 km, il sistema partirà da Wilster, in Schleswig-Holstein, per passare nell’area nord-occidentale di Amburgo e attraversare l’intera Germania fino al punto di connessione a Bergrheinfeld, vicino a Schweinfurt in Baviera". La conclusione del progetto è prevista nel 2026.