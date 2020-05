Enel punta alla chiusura dell’impianto a carbone esistente e alla riconversione del sito in un impianto a gas. Trasformazione già confermata per La Spezia, Fusina e Civitavecchia

Enel ha presentato per la centrale Federico II di Brindisi la documentazione necessaria per la continuazione del processo autorizzativo in regime di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e il procedimento è stato avviato formalmente il 12 maggio.

Con questo iter, si legge in una nota, “Enel intende perseguire la chiusura dell’impianto a carbone esistente e la riconversione del sito con un impianto a gas ad altissima efficienza, necessario per garantire la sicurezza della rete elettrica nazionale. Inoltre, Enel sta sviluppando progetti per l’installazione di capacità fotovoltaica all’interno del sito, come parte della più generale iniziativa di sviluppo di nuova capacità rinnovabile su tutto il territorio italiano". Enel risponde alle domande degli azionisti, prima dell'assemblea del 14 maggio che si svolgerà senza la presenza fisica per l'emergenza coronavirus, sui progetti di riconversione delle centrali a carbone.



Enel, prosegue il testo, conferma la propria volontà di chiudere i gruppi a carbone in Italia entro il 2025, in coerenza con la propria strategia di decarbonizzazione della produzione di energia elettrica e così come previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) e ricorda che le centrali per le quali Enel ha avviato l’iter di permitting per la sostituzione degli impianti a carbone esistenti con nuova capacità a gas sono quelle di La Spezia, Fusina, Civitavecchia e Brindisi.



Relativamente alla realizzazione dell’impianto a gas nel sito dell’attuale centrale a carbone di Brindisi, Enel nei mesi scorsi ha formalmente inviato agli enti competenti tutta la documentazione normativamente prevista dall’iter di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e il procedimento è stato avviato formalmente il 12 maggio. Il progetto di permitting presentato per l’impianto di Brindisi è un progetto modulare che, nella prima fase, prevede la realizzazione di un impianto a gas a ciclo aperto e, nella potenziale seconda fase, un successivo completamento dell’impianto in assetto a “ciclo combinato”.