Il mese scorso le importazioni sono salite a 3,7 TWh, in aumento del 369% rispetto al 2020. È il bilancio degli esiti di giugno in Borsa elettrica

Le importazioni di energia elettrica in Italia hanno toccato per il mese di giugno il punto più alto negli ultimi undici anni. Lo dice il Gestore: in Borsa il mercato elettrico ha visto un import netto al 3,7 TWh, in decisa crescita sul 2020 (+369,2%), quando si osservava una frequenza massima storica di ore di export dal nostro Sistema verso l'estero.



Cresce la frontiera settentrionale

Rispetto a un anno fa - segnala Radiocor - l'analisi dei flussi per frontiera mostra incrementi soprattutto sulla frontiera settentrionale, in particolare su quella francese, oltre che a quotazioni estere più spesso inferiori a quella del Nord. Sulle altre frontiere, si osserva ancora l'inversione dei flussi dal Montenegro, mentre si annullano quelli dalla Grecia, in corrispondenza della chiusura del transito con il Sud da fine maggio.



Triplicato il prezzo dal 2020

Più che triplicato sul 2020 e su uno dei livelli più alti di sempre anche il prezzo medio di acquisto nelle sette sessioni del Mercato Infragiornaliero (MI), pari a 84,36 euro/MWh (+56,45 euro/MWh, +202,3% sul 2020 e +14,60 euro/MWh, +20,9% su maggio). Si conferma negativo il differenziale con il Pun (-0,44 euro/MWh). I prezzi nelle singole sessioni si portano sul livello più elevato almeno da settembre 2012 nei primi quattro mercati e ai massimi storici nei tre successivi (+175/+209% sul 2020), attestandosi tra oltre 84 euro/MWh di MI1 e MI2 e 95,09 euro/MWh di MI7, valori tutti prossimi al Pun calcolato nelle stesse ore (-0,5%/+0,6% circa). Dopo tre rialzi consecutivi, tornano in riduzione annuale i volumi di energia complessivamente scambiati sul mercato infragiornaliero, pari a 2,1 TWh (-3,3% sul 2020).