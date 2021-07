Il presidente della Commissione Gianni Girotto: contribuirà alla definizione di regole per il mercato dell'energia, consentendo la decarbonizzazione del sistema elettrico

Via libera dalla commissione Industria del Senato alla risoluzione sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti. "Siamo riusciti a fare un ottimo lavoro di squadra per arrivare a un risultato che - siamo certi -contribuirà alla definizione di regole per il mercato dell'energia orientate alla transizione ecologica, consentendo la decarbonizzazione del sistema elettrico e l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili". Lo afferma il presidente della Commissione, Gianni Pietro Girotto (M5S).

Comunità energetiche

"Il lungo confronto che c'è stato ha portato a un punto di caduta importante che in gran parte sarà assorbito, entro autunno, con il completo recepimento della Red II, della direttiva Mercati e altri provvedimenti che verranno approvati. Al Governo chiediamo di impegnarsi a dare una rapida e piena attuazione alla direttiva 2019/944 e alla direttiva Ue 2018/2001, per definire la disciplina relativa alle comunità energetiche, semplificare il quadro normativo per le configurazioni di autoconsumo e definire quello per la diffusione dei sistemi di accumulo e una loro partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, introducendo meccanismi di semplificazione che consentano di accelerare l'installazione di nuova potenza a fonti rinnovabili, nell'ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche anche in abbinamento a sistemi di accumulo o domanda flessibile".

Aste capacity

"Il lavoro più grosso - aggiunge Girotto in una nota - sarà la riformulazione delle future aste del capacity market affinché rinnovabili, accumuli, demande response abbiano un ruolo maggiore e più performante rispetto a quello avuto nel periodo precedente, determinando minori costi per il sistema elettrico e i consumatori. Su questo punto, proprio in vista dell'avvio delle successive aste del mercato delle capacità, si chiede anche a Terna di garantire una maggiore trasparenza circa le modalità tecniche con cui sono determinate le curve di domanda per il mercato della capacità, nonché i vincoli temporali alle offerte delle diverse tecnologie, anche con riferimento alle complessive necessità prospettiche di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, garantendo che tali modalità tecniche siano vagliate dal ministero della Transizione ecologica e dall'Arera, anche avvalendosi del supporto di soggetti terzi in grado di assicurare la opportuna competenza in materia di pianificazione energetica.

Unbundling e ISO

Nella risoluzione approvata - aggiunge - si chiede anche di individuare modalità per rendere effettivo l'unbundling previsto dalla direttiva 2019/944 e di valutare la creazione di un Indipendent System Operator (Iso). Tutto ciò al fine di garantire la massima trasparenza dei piani di sviluppo di rete, limitare i conflitti di interesse dei distributori e prevedere un meccanismo di allocazione degli utili derivanti dal servizio di distribuzione elettrica, con destinazione prioritaria a beneficio dei nuovi investimenti di rete. Continueremo chiaramente a lavorare affinché gli impegni richiesti al Governo nel testo di questa risoluzione vengano attuati nel più breve tempo possibile".