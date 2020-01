Una risoluzione targata Forza Italia propone di confermare la fine del 2020 dando priorità alle piccole imprese e alle partite IVA. Proposte anche sull'albo fornitori

Occhi puntati sul dl Milleproroghe , il provvedimento approvato dal Governo le scorse settimane, che prevede la proroga per la fine del mercato tutelato di luce e gas.

Comincerà proprio in questi giorni l'esame della risoluzione proveniente da Forza Italia che punta a impegnare il Governo "a confermare, per quanto di competenza, la cessazione del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale nella data prevista del 1° luglio 2020".

Per quanto riguarda l'energia elettrica, si chiede "di valutare la possibilità di assumere iniziative per procedere per gradi alla cessazione del regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica, prevedendo la priorità per il segmento di mercato delle piccole imprese e partite Iva". Impegni di fatto, però, superati da quanto previsto proprio dal dl Milleproroghe, che ha stabilito, come detto, la proroga della fine della tutela, sia nel mercato luce che gas, al 1° gennaio 2022. La risoluzione chiede poi di "assumere iniziative per procedere con sollecitudine all'istituzione dell'albo fornitori di energia elettrica".