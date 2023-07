Il futuro dell’industria nucleare spagnola dipende dalle elezioni del mese prossimo. Feijóo (PP): "Non possiamo staccare la spina al 21% dell’energia installata in Spagna senza avere un altro 21% in grado di funzionare con le energie rinnovabili"

Il Partito Popolare spagnolo , in testa nei sondaggi delle imminenti elezioni politiche, ha detto che si batterà per estendere l’uso delle centrali nucleari. Una decisione che è opposta a quella del governo di sinistra che propende invece per una loro chiusura dal 2027. Il dibattito sul futuro dell’energia è uno dei temi centrali della campagna elettorale, esacerbata anche dalla lunga estate torrida e siccitosa in tutta l’area iberica. Il mantenimento del nucleare richiede investimenti nelle vecchie centrali, ma offre la garanzia di un’alimentazione stabile e potrebbe migliorare i legami con la vicina Francia, dipendente dal nucleare.

Un passaggio più rapido al solare e all’eolico, invece, offre una generazione più economica, ma potrebbe richiedere una revisione della rete per far fronte a forniture più intermittenti.



Le parole di Feijóo

“La politica del mio governo sarà quella di invertire il programma di smantellamento e prolungare la vita delle nostre centrali nucleari”, ha dichiarato lunedì a Barcellona il leader del PP Alberto Núñez Feijóo. Le centrali nucleari spagnole generano circa un quinto dell’elettricità del Paese.

“Non possiamo staccare la spina al 21% dell’energia installata in Spagna senza avere un altro 21% in grado di funzionare con le energie rinnovabili”, ha detto Feijóo, aggiungendo che in questo scenario “il prezzo dell’energia aumenterà in modo esponenziale”.



La posizione dei socialisti

Nel frattempo i socialisti sono stati tra i principali sostenitori in Europa di una transizione più dura e veloce verso un’economia a zero emissioni di carbonio, preferendo le energie rinnovabili come il solare e l’eolico. Grazie all’abbondanza di sole e vento, oltre che di vaste aree vuote, la Spagna ha tutte le carte in regola per diventare un leader europeo nelle energie rinnovabili, e alcuni esperti di energia ritengono che un’inversione di rotta del nucleare sia in contrasto con la crescita prevista di queste fonti energetiche. Jorge Morales de Labra, responsabile dell’azienda energetica Proxima Energia, ha affermato che mantenere i reattori accesi “scoraggerebbe gli investimenti nelle fonti rinnovabili”.



I costi del nucleare

“È più probabile che un governo del PP favorisca un atterraggio più morbido che includa l’uso del nucleare e un ruolo maggiore per le tecnologie a bassa emissione di carbonio come i biocarburanti”, ha detto Ana Barillas di Aurora Energy Research. “Ma una valutazione dei costi di queste tecnologie sarà probabilmente una considerazione chiave”. Secondo gli esperti e gli operatori del settore, il costo per mantenere in funzione le centrali nucleari si aggira intorno ai 4 miliardi di euro.