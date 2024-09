Il titolare del ministero delle imprese ha detto che con la tecnologia del nucleare di terza generazione avanzata si riusciranno a realizzare centrali dove sono necessarie

"L'augurio è di poter annunciare una newco tra gli attori internazionali", lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso parlando di nucleare di terza generazione partendo dalla constatazione che il costo dell’energia pesa ancora troppo per le imprese che operano in Italia.



Nucleare dove serve

"La soluzione – ha detto - è realizzare insieme alle energie rinnovabili una produzione di energia nucleare utilizzando la nuova tecnologia del nucleare di terza generazione avanzata con cui si riusciranno a realizzare centrali che potranno essere installate laddove vengono richieste. E l'Italia ha aziende capaci di farlo". Urso, durante una kermesse a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, ha inoltre detto che tra i prossimi provvedimenti che arriveranno in Consiglio dei ministri c'è anche, continua il titolare del Mimit, "il riordino del settore carburanti, una riforma che consentirà di razionalizzare la rete distributiva verso la decarbonizzazione, incentivando la trasformazione di alcune stazioni di servizio in punti di ricarica elettrica.