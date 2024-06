Le autorità di regolamentazione della concorrenza hanno fatto sapere in via informale di approvare il sostegno in base alle norme sugli aiuti di Stato

Via libera dall’Unione europea al piano tedesco che punta a sostenere attraverso fondi statali nuova capacità di produzione di energia elettrica a gas naturale da 10 GW che contribuirebbe a stabilizzare la rete elettrica messa a dura prova dal boom delle rinnovabili. Lo hanno deciso – leggiamo su Scenarieconomici.it - le autorità di regolamentazione della concorrenza in via informale mentre l’approvazione ufficiale da parte dell’Ue, in base alle norme sugli aiuti di Stato, dovrebbe essere finalizzata nelle prossime settimane.



Verso il gas e l’idrogeno

Il ministero dell’Economia ha dichiarato a febbraio che il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, il ministro dell’Economia Robert Habeck e il ministro delle Finanze Christian Lindner avevano concordato un programma con il quale il governo federale avrebbe finanziato le nuove centrali a gas con i capitali del Fondo per il clima e la transizione. Berlino si era già mossa in direzione gas, da convertire poi ad idrogeno con una gara d’appalto per 10 GW di nuova capacità, nell’ambito dei piani per garantire una fornitura stabile di energia elettrica con la crescita della produzione e delle installazioni di energia eolica e solare.



Cercando nuovi equilibri energetici

La Germania, che l’anno scorso ha chiuso tutte le centrali nucleari rimaste, sta ora cercando di bilanciare i sistemi di generazione e trasmissione con nuove centrali a gas, che però dovranno essere pronte per essere convertite all’idrogeno in un momento compreso tra il 2035 e il 2040, ha dichiarato il ministero dell’Economia. La prima economia europea ha l’obiettivo di essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica entro il 2045 e di aumentare la quota di energie rinnovabili nella produzione di energia elettrica all’80% entro il 2030, rispetto all’attuale 50% circa.