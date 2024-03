Il boom della domanda energetica tra data center e IA potrebbe mettere a rischio la transizione energetica

La richiesta di energia elettrica si è impennata negli ultimi anni negli Stati Uniti mettendo a dura prova la rete elettrica. Complici l’intelligenza artificiale, i centri per i dati e il mining di criptovalute, il rischio oggi è quello di una crisi di sistema che possa mettere in pericolo le forniture energetiche, minacciando anche la transizione verso l’energia pulita. A sostenerlo è un articolo della Washington Post che parla di stime della Casa Bianca a causa della fame energetica proveniente da intelligenza artificiale e manifattura. Un mix che sta causando un’esplosione della domanda mentre serve più energia elettrica per caricare le auto elettriche e alimentare gli elettrodomestici.



Leggi l’articolo del Washington Post