Bene benzina, gasolio e anche carburante per aerei. Prosegue la flessione dei consumi di lubrificanti (-3,3%) e soprattutto del bitume (-39%)

A marzo i consumi petroliferi totali sono stati pari a circa 5 milioni di tonnellate, in aumento del 16,6% (+711.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2021, che fu caratterizzato dalla terza ondata pandemica e misure di contenimento progressivamente estese ad ampie zone del Paese. Se il confronto si fa rispetto a marzo 2019, ultimo mese pre-pandemico, invece i consumi risultano superiori del 3,9%. Lo evidenziano i dati di UNEP.



Cresce la benzina, +156% per carburante aerei

Benzina e gasolio insieme sono stati pari a 2,7 milioni di tonnellate, con un incremento di quasi il 20% (+451.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2021. I volumi della benzina in rete crescono del 6% rispetto a quelli del 2019 (+35.000 tonnellate) - contro una diminuzione dell’1,9% del gasolio rete (-24.000 tonnellate) - e riflettono la progressiva riduzione delle alimentazioni a gasolio a favore di altre, in particolare ibride a benzina. Pur se in ripresa di circa il 156%, il carburante per aerei risulta ancora inferiore del 30% rispetto al 2019. Flessione per i consumi di bitume (-39%) e i lubrificanti (-3,3%), che riflette il rallentamento delle attività industriali per l’aumento dei prezzi di materie prime ed energia. Prosegue, però, anche il trend in flessione per i consumi di lubrificanti (-3,3%) e soprattutto del bitume (-39%), che riflette il rallentamento delle attività industriali per gli alti costi delle materie prime e dell’energia. Nel mese di marzo le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato l’ennesima pesante contrazione, pari al -29,7%. Nonostante il peso crescente delle vetture ibride, il 58% delle nuove vetture immatricolate nel mese hanno ancora una alimentazione “tradizionale”. Infine, in riferimento alle immatricolazioni a GNL, secondo i dati ANFIA, a marzo 2022 sono stati registrati 90 TIR, rispettivamente in calo di 24 unità rispetto a marzo 2021.



Previsioni per aprile

Per il mese di aprile 2022, si ritiene che la mobilità delle persone, e di conseguenza i volumi di carburanti, proseguano in progressivo recupero per l’atteso miglioramento delle attività commerciali e dei servizi legati ai flussi turistici per le festività presenti nel mese che invece lo scorso anno furono penalizzate da uno stop generalizzato di 3 giorni. Le incertezze per l’evoluzione del contesto geopolitico, viste le ulteriori sanzioni alla Russia che limitano lo scambio di merci e prodotti e i record delle quotazioni di materie prime ed energia, possono però penalizzare i consumi interni, limitando il recupero verso il 2021.