L’intervento del Ministro dell’Ambiente al tradizionale appuntamento di CL all’insegna del realismo. “Nucleare sfida da portare avanti”

La transizione energetica è una “rivoluzione e vanno colte le opportunità che nascono da questa trasformazione. È una sfida di conoscenza e consapevolezza: servono realismo e piedi per terra”. Così Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Meeting di Rimini. Inoltre il ministro ha evidenziato che se si vogliono rispettare gli scenari sulla domanda globale di energia per i prossimi decenni vanno sfruttati tutti i percorsi”. “Le rinnovabili e il nucleare: una grande sfida che noi come Paese dobbiamo portare avanti. Dobbiamo stare nella ricerca e nella formazione ma dobbiamo andare verso la produzione”, ha aggiunto.

Gli altri temi

Pichetto – nel corso del panel intitolato “Transizione energetica: costi e competitività” – si è soffermato anche sulla necessità di uniformare la raccolta differenziata, di ridurre il numero dei gestori idrici e di lavorare per limitare i costi dell’energia.